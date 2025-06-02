В ночь на 2 июня беспилотники вновь атаковали российские регионы. Одной из целей стала Рязанская область. Как сообщил глава региона Павел Малков, в Рязани повреждены несколько жилых домов.

«Оценивается материальный ущерб. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал около часа ночи Малков в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, в домах разбиты окна, обломками повреждены несколько припаркованных рядом автомобилей. Накануне Рязань также пережила налет БПЛА, обломком одного из них была повреждена крыша жилого дома.

Также ночью был нанесен удар с воздуха по Курску. В результате налета беспилотников повреждены несколько жилых домов, начался пожар. Повреждено остекление домов, несколько автомобилей и гаражей.

И.о. главы Курска Сергей Котляров уточнил в своем Telegram-канале, что пострадал один многоквартирный дом и несколько частных.

«По поручению врио губернатора Александра Хинштейна все оперативные службы и специалисты скорой медицинской помощи работают на месте. Пожарные расчеты ликвидируют возгорание», — написал мэр.

Котляров заявил, что держит ситуацию на личном контроле и пообещал оказать помощь всем жителям — утром сотрудники мэрии должны начать подомовой обход.

«Услышали жужжание. Сын сказал: „Мам, слышишь, что-то летит?“. Я говорю, что слышу. И все, полетели осколки. <…> Я вышла из ванной, все стекла выбило, свекровь порезала руку», — приводит слова местной жительницы газета «Известия».

Липецкая область также стала одной из целей ночного налета дронов. Один БПЛА упал на территории города Лебедянь. SHOT пишет, что беспилотник чуть не упал на трехэтажный многоквартирный дом. По данным издания, он рухнул рядом и загорелся, у жителей дома выбита стекла.

Накануне, 1 июня, с помощью дронов были атакованы аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, отражены атаки Амурской, Ивановской и Рязанской областях. Служба безопасности Украины заявила, что беспилотники действовали в рамках операции «Паутина», которая готовилась полтора года под личным контролем президента Украины Владимира Зеленского. Минобороны России сообщило, что в результате атаки пострадали несколько единиц авиатехники в Иркутской и Мурманской областях, погибших и пострадавших нет.

Также 1 июня в Брянской и Курской областях обрушились мосты, в результате есть жертвы и раненые. Следственный комитет квалифицировал случившееся как теракты. Также в Брянской области на участке Унеча — Жеча были обнаружены повреждения на путях.