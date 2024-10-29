Рахматшох Курбонов — водитель автобуса, упавшего в мае в реку Мойку, — обвиняется в фиктивной постановке на миграционный учет 46 иностранных граждан. Прокуратура Санкт-Петербурга 29 октября сообщила об утверждении обвинительного заключения.

Согласно данным прокуратуры, Курбонову предъявлено обвинение по ст. 322.3 УК (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации). Наказание по этой статье предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет.

По версии следствия, обвиняемый в период с апреля 2022 года по май 2024 года за денежное вознаграждение предоставил в территориальный отдел по вопросам миграции «заведомо ложные сведения о прибытии и проживании у него в квартире в одном из домов по пр. Металлистов в Санкт-Петербурге 46 иностранных граждан».

В ведомстве уточнили, что уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу после вручения копии обвинительного заключения Курбонову.

Сейчас Курбонов отбывает наказание по делу о падении автобуса в реку Мойку. На прошлой неделе суд приговорил его к шести годам колонии общего режима, признав виновным по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Мужчина признал свою вину и раскаялся. По словам водителя, виной всему стала загруженность на работе и отсутствие отдыха между рабочими сменами.

Автобус с пассажирами упал в реку с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге днем 10 мая. Водитель выехал на встречную полосу, снес несколько ограждений, зацепил две машины, и, сделав крюк, слетел в воду. В результате ДТП погибли семь человек. Как писала «Фонтанка», всего в автобусе было девять человек, выжили только водитель и 56-летний пассажир, которого госпитализировали с травмами.