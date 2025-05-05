Водителям общественного транспорта, скорой помощи и сотрудникам коммунальных служб в Горловке (ДНР) выдадут детекторы для обнаружения находящихся поблизости беспилотников. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал мэр города Иван Приходько, передает РИА Новости.

«И водители автотранспортных средств получат (детекторы — прим. RTVI), и автобусники, и скорая помощь, и сотрудники «Донбассгаза», и управляющие компании. Постараемся и медикам выдать, потому что они тоже выполняют работы, сопряженные с риском для жизни», — сказал он.

По словам руководителя регионального исполнительного комитета «Народного фронта» в ДНР Сергея Самохина, в Горловку уже передали 200 дронов-детекторов «Тень», способных определять приближение беспилотников, различая конкретный тип БПЛА. Устройства распределят между «жизненно важными структурами города», уточнил Самохин.

Ранее Приходько сообщил, что в ночь на 5 мая Горловка подверглась восьми обстрелами, пострадала местная жительница в результате «прямого попадания» украинского беспилотника в ее квартиру.