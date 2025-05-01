Украинские военные утром 1 мая нанесли массированный удар FPV-дронами в районе центрального рынка в городе Алешки Херсонской области, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. По предварительным данным, семь человек погибли, более 20 ранены.

«В момент атаки на рынке находилось много людей. <…> Подробности уточняются. Все экстренные службы работают на месте», — написал Сальдо в телеграм-канале.

После первой волны ударов по рынку ВСУ направили FPV-дроны «для добивания выживших», добавил Сальдо.

Шестеро пострадавших госпитализированы, седьмой умер по пути в больницу, передает ТАСС со ссылкой на Минздрав Херсонской области.

Город Алешки расположен на левом берегу Днепра, в 5 км к юго-востоку от Херсона, подконтрольного Киеву. Херсонская область наряду с Запорожской и республиками Донбасса вошла в состав России по итогам референдумов осенью 2022 года. Часть территорий региона остается под контролем Киева. Временным административным центром Херсонской области в ноябре 2022 года стал Геническ, расположенный в районе Арабатской Стрелки (длинная полоса земли в северо-восточной части Крымского полуострова) на берегу Азовского моря.

Вечером 30 апреля Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали дронами село Приветное Алешкинского муниципального округа. В результате пострадали начальник территориального отдела села Большие Копани и его жена. 29 апреля херсонский губернатор сообщил о трех пострадавших жителях Алешек при атаке БПЛА.

18 апреля Сальдо обвинил Украину в срыве пасхального перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным. По его данным, в Алешках тогда были зафиксированы атаки дронов и минометные обстрелы.

Ситуация в Херсонской области

ВСУ ежедневно нарушают работу критически важной гражданской инфраструктуры в левобережной части Херсонской области, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В настоящее время многие прифронтовые населенные пункты и тысячи мирных жителей остаются без электро- и водоснабжения, отсутствует газообеспечение, не работают школы и детские сады», — сказал собеседник агентства.

В конце апреля военкор Юрий Котенок сообщил со ссылкой на данные группировки войск «Днепр», что подразделения Вооруженных сил России высадились на правом берегу Днепра в Херсонской области.

«На правом берегу часть наших подразделений ведет работу по закреплению позиций, а другие — обеспечивают контроль за воздушным пространством. Мобильные группы ПВО и бойцы на точках ежедневно сбивают тяжелые гексакоптеры противника, не давая врагу использовать беспилотники для разведки и ударов», — написал он.

Котенок добавил, что, по некоторым данным, российские военные ведут бои в районе населенного пункта Тягинка.

На фоне всеобщего наступления ВС России На фоне «всеобщего наступления» ВС России начинают улучшать свое положение и пытаются перейти Днепр», заявил «Ленте.ру» военный эксперт Анатолий Матвийчук. «Там в течение уже практически полугода идет битва за береговую линию, то Крынки захватывали ВСУ, то мы из Крынок их выбивали», — отметил он.

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