Украинские вооруженные силы готовят «ядерную провокацию», написал в своем телеграм-канале военный корреспондент Марат Хайруллин, сославшись на источники.

«Источники с той стороны сообщают, что ****** [украинские войска] готовят ядерную провокацию — взрыв грязной ядерной бомбы. Удары планируют нанести по местам хранения отработанного ядерного топлива АЭС”, — написал Хайруллин.

По словам военкора, украинские войска могут предпринять попытку во время захода на Рыльск со стороны Глухова.

“Спецбоеголовки для этой провокации уже завезли в г. Желтые Воды Днепропетровской области на предприятие «Восточный Горно-обогатительный комбинат», — добавил он.

Военкор также предупредил своих подписчиков, что украинские военные “в отчаянье и готовы на все” и призвал “не дать им ни единого шанса”. Обосновывая необходимость такого шага в глазах киевского руководства, Хайруллин отметил, что украинские власти “уже так или иначе совершили все провокации”.

“И осталась только ядерная эскалация. Дай Бог, чтобы пронесло, но лучше все таки проявить бдительность! Упредить врага. Кстати говоря, очень велика вероятность удара как по Курской, так и по Запорожской АЭС”, — предупредил он.

Говоря об источниках этой информации, военкор напомнил, что его коллеги и он сам «работают с той стороной».

«Мы переправили все по нужным каналам, получили соответствующее добро, что можно опубликовать эту новость. И так получилось, что сегодня действительно ряд таких известных политологов об этом говорит, и мы сами об этом рассуждали», — сказал Хайруллин в аудиосообщении.

Оставшийся неназванным представитель одного из силовых ведомств подтвердил в разговоре с РИА «Новости» сообщения о возможном нападении украинских военных на АЭС в Энергодаре и Курчатове.

«Целью являются места хранения отработавшего ядерного топлива. Для ударов противник планирует использовать заряды с боеголовками, начиненными радиоактивным веществом», — сообщил он. Представители УВД ВГА Харьковской области назвали настоящей целью планируемых Киевом ударов возможность предъявить российской стороне новые обвинения в провокациях и «самообстрелах». По их словам, информацию об атаке они узнали от украинцев, попавших в плен.

«По оперативным данным, которые подтверждают с разных сторон, бандеровцы в ближайшее время собираются провести ракетную атаку натовским оружием на Курскую и Запорожскую атомные станции. Курируют террористическую атаку западные спецслужбы, в основном Британия. Без их ведома дальнобойные ракеты не летают по целям», — рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

На фоне опасений, связанных с возможностью ядерной провокации, источники Bloomberg сообщили о риске возникновения раскола между сторонниками Украины в случае, если вторжение в Курскую область и последующие события приведут к нежелательным результатам и эскалации боевых действий.

Генерал-лейтенант, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил в ходе брифинга 25 июня, что у Минобороны есть в распоряжении оперативные данные о поступлении на территорию Украины радиохимических веществ, которые позволяют «превратить страну в свалку отработанного ядерного топлива». Он также отметил, что это вещества могут быть использованы при создании так называемой «грязной бомбы».