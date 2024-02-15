Военкоры и провоенные телеграм-каналы рассказали о возможном снятии командующего Черноморским флотом адмирала Виктора Соколова с занимаемой должности. Официальных комментариев от Минобороны пока не поступало.

Виктор Соколов был назначен командующим Черноморским флотом в сентябре 2022 года, после того как в августе того же года стал врио командующего ЧФ. На этом посту он сменил адмирала Игоря Осипова, который был командующим с мая 2019. До этого Соколов с 2013 по 2020 год был замкомандующего Северным флотом.

В частности, о смене командующего Черноморским флотом пишет в своем телеграме-канале военный корреспондент Роман Сапоньков. Он утверждает, что при Соколове якобы «было потеряно порядка 20% от численности Черноморского флота».

«Также его решением запрещено устанавливать на корабли внештатные приборы и установки, например, тепловизоры для обнаружения катеров-камикадзе, дополнительные станковые пулеметы, дроны с тепловизором и прочие технологические изделия из 21 века», — отметил военкор.

По его данным, на место Соколова назначен вице-адмирал Сергей Пинчук, который, как следует из открытых источников, в октябре 2021 года стал начальником штаба — первым заместителем командующего Черноморским флотом.

Аналогичная информация появилась и в телеграм-канале «Рыбарь», созданном экс-сотрудником пресс-службы Минобороны России Михаилом Звинчуком.

«На Черноморском флоте изменения: по предварительной информации, командующего Соколова сняли, вместо него обязанности командующего Черноморским флотом исполняет начальник штаба ЧФ», — сказано в сообщении.

Телеграм-канал «Осведомитель» предположил, что «последней каплей» при принятии решения о снятии Соколова с занимаемой должности якобы стала потеря большого десантного корабля Черноморского флота «Цезарь Куников» (официального подтверждения этой информации не было).