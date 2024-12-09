Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении военного медика, который проводил операции с вживлением осколков снарядов для имитации ранения военнослужащих. Об этом рассказал председатель СК Александр Бастрыкин в интервью «РИА Новости».

По его словам, осколки боеприпасов вживляли ради получения денежных компенсаций. Следствие полагает, что врач действовал вместе с двумя вышестоящими должностными лицами.

«[После операций] в документы вносились фиктивные сведения, на основании которых производились выплаты», — отметил глава СК.

По его словам, таким образом фигурантам удалось похитить более 12 млн рублей.

Других деталей дела и данных фигурантов Бастрыкин не привел. Также не уточняется, по какой статье заведено уголовное дело.

Глава СК также сообщил, что шесть российских офицеров, в том числе из органов военной полиции, «организовали имитацию ранений 45 военнослужащих, похитив таким образом более 240 млн рублей». По его словам, соучастники привлекаются к уголовной ответственности.

В ноябре президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении размера разовой выплаты участникам военной операции на Украине, которые получили ранение. Если из-за травмы военнослужащий получил инвалидность, то ему будет полагаться единоразовая выплата в размере 4 млн рублей.

Согласно постановлению правительства, военнослужащие с тяжелыми ранениями будут получать единоразовую выплату в размере 3 млн рублей. К тяжелым относят травмы, которые предоставляют опасности для жизни и здоровья, а также «способны вызвать умеренные или значительные нарушения функции поврежденного органа».

Бойцы с легким ранениями будут получать по 1 млн рублей. Речь идет о военных, которые получили увечья, вызывающие незначительные анатомические и функциональные нарушения, «приводящие к временной потере способности исполнять обязанности военной службы на срок не менее семи суток».

При иных травмах выплата составит 100 тыс. рублей. В правительстве объяснили, что такая дифференциация позволит «оказать существенную поддержку военнослужащим, получившим тяжелые увечья и травмы».