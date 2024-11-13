Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру ведущего телеканала Fox News Пита Хегсета на должность главы Минобороны. Об этом говорится в заявлении переходной команды Трампа, которое цитирует Reuters.

«Пит — сильный, умный человек, он искренне верит в принцип «Америка прежде всего»… С Питом у руля враги Америки предупреждены: наши военные снова станут великими, и Америка никогда не отступит», — сказано в заявлении.

44-летний телеведущий Пит Хегсет — ветеран Национальной гвардии США, он служил в Афганистане, Ираке и в Гуантанамо на Кубе. На телеканале Fox Хегсет работает с 2014 года, в последние годы он занимал должность соведущего программы Fox & Friends Weekend. После победы на президентских выборах в 2016 году Трамп рассматривал кандидатуру ведущего для должности министра по делам ветеранов, но в итоге этот пост занял Дэвид Шулкин.

«Должность министра обороны не должна быть должностью начального уровня», — заявил в соцсети X представитель Адам Смит, ведущий демократ в Комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил.

По данным источников CBS News, изначально в качестве главы Пентагона был выдвинут экс-госсекретарь Майк Помпео, но Трамп опроверг эту информацию.

Накануне The Wall Street Journal (WSJ) писала, что конгрессмен от штата Флорида Майк Уолтц может стать советником президента США по национальной безопасности. По данным издания, Уолтц начнет работать на этой должности в разгар затянувшихся конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, и ожидается, что Трамп попробует предотвратить дальнейшую эскалацию за счет усиления сдерживания оппонентов страны за рубежом.

Также, как пишет The New York Times (NYT), Трамп планирует выдвинуть сенатора Марко Рубио на пост госсекретаря, а главой Агентства по охране окружающей среды может стать бывший конгрессмен от Нью-Йорка Ли Зелдина.