Российские производители танков начали оборудовать их зенитными установками, дистанционно управляемыми искусственным интеллектом (ИИ), заявил «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, эти установки (турели) «повышают живучесть танков и защищают их от дронов». Матвийчук подчеркнул, что дистанционное управление делает необязательным присутствие человека, который будет «сидеть за пулеметом, прицелом и стрелять по беспилотникам».

«Эту работу выполняет электроника, искусственный интеллект», — добавил он.

Эксперт пояснил, что при появлении беспилотника на горизонте ИИ вычисляет его, ведет и пытается ликвидировать, а человек вмешивается лишь в том случае, если искусственный интеллект по каким-то причинам не выполняет свои задачи.

Матвийчук заверил, что отечественные разработчики «великолепно выполнили эту задачу и уже провели испытания». Он напомнил, что созданием турелей под управлением ИИ занимаются также в Израиле и Франции. «Но не знаю, какие у них успехи», — подытожил он.

Весной 2023 года зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял о превосходстве российских танков Т-90М «Прорыв» над западными конкурентами — M1 Abrams и Leopard. По его словам, эти боевые машины являются лучшими в мире.

В феврале 2024 года Financial Times писала, что в странах НАТО растет обеспокоенность по поводу наращивания оборонного производства в России. По словам источников газеты, только за 2023 год Россия выпустила 4 млн артиллерийских снарядов и несколько сотен танков.