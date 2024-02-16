В странах НАТО увеличилась обеспокоенность из-за растущих темпов оборонного производства в России, пишет Financial Times (FT). По данным издания, за последний год российская промышленность в сфере обороны развивалась со скоростью, которую на Западе считали невозможной.

Как отмечает FT, только за 2023 год Россия выпустила 4 млн артиллерийских снарядов и несколько сотен танков.

В то же время лидеры стран НАТО опасаются «воинственных намерений», которые якобы по-прежнему сохраняет российская сторона, отмечает собеседник FT в британской военной разведке. Другой источник издания уверен, что сегодня «крупномасштабный конфликт более вероятен, чем когда-либо».

«Военно-воздушные силы и военно-морской флот [России] в основном целы, и Россия по-прежнему является крупной ядерной державой», — объяснил он.

Западные чиновники считают, что Россия сможет восстановить все свои потери, которые она понесла за время боевых действий на Украине, в течение пяти-шести лет, пишет FT. После этого «перевооруженная и более уверенная в себе» страна может начать более широкий конфликт в Европе, утверждают представители оборонных ведомств стран Запада.

Официальные лица Швеции, Великобритании, Румынии, Германии и высокопоставленные чиновники НАТО выступили с предупреждениями относительно возможного военного конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом. «Я не считаю такие предсказания фантазией», — цитирует FT одного из дипломатов блока.

В начале февраля министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что в ближайшие три-пять лет Россия якобы может напасть на одно из государств — членов НАТО. По его словам, еще в 2023 году в Североатлантическом альянсе придерживались иного мнения, но «это новые сведения, которые сейчас выходят на первый план».

Однако некоторые члены альянса скептически относятся к тому, что Россия может спровоцировать конфликт с одним из членов НАТО.

«По нашим оценкам, [президент России Владимир Путин] серьезно относится к нашим обязательствам по статье 5 [устава НАТО о коллективной обороне] и не хочет вступать в войну с НАТО», — сказал высокопоставленный представитель оборонного ведомства США.

FT со ссылкой на чиновников отмечает, что с помощью подобных предупреждений НАТО стремится подготовить общество к потенциальной опасности, а также обеспечить готовность гражданскую инфраструктуру (коммуникационных сети, автомобильные и железные дороги и др.) к возможным последствиям.

По словам официальных лиц, объединенное командование НАТО и командный центр альянса в южном немецком городе Ульм работают над планом по развертыванию военных сил альянса по всей территории Европы. Процесс подготовки будет опираться на опыт, полученный в рамках учений «Стойкий защитник» (Steadfast Defender), которые моделируют крупномасштабный конфликт на востоке НАТО, отмечает FT. Возглавляющий комитет альянса Адмирал Роб Бауэр заявил, что учения были направлены на «подготовку к конфликту с Россией».

Российский президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отмечал, что НАТО пытается запугать «свое собственное население воображаемой российской угрозой», но умные люди понимают, «что это фальшивка». По словам главы государства, у России «нет интересов ни в Польше, ни в Латвии, ни где-либо еще», а «ввязываться в какую-то глобальную войну» противоречит здравому смыслу.