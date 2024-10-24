В зоне проведения военной операции главным направлением является славянско-краматорское. Такое мнение выразил в разговоре с «Лентой.ру» капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

«Это направление славянско-краматорское сейчас главнейшее направление, это путь к освобождению Донбасса, это очень важно», — сказал он.

Дандыкин отметил, что российские военные с каждой неделей освобождают большое количество сел на разных направлениях, в том числе на главном. По его мнению, в ближайшее время «мы услышим об освобождении и других населенных пунктов, более больших».

23 октября Минобороны сообщило, что российские военные взяли под контроль села Серебрянка и Николаевка в Донбассе. В конце июля заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что ВСУ полностью потеряли первую линию укреплений в районе Славянска — Краматорска.

По оценке Алаудинова, ноябрь станет месяцем, который «поставит основную печать в завершении» военной операции на Украине.