Ноябрь станет месяцем, который «поставит основную печать в завершении» специальной военной операции на Украине. Об этом заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны и командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в своем телеграм-канале.

«Я хочу сказать, что действительно, наверное, все-таки ноябрь будет одним из самых для нас результативных месяцев этого года. Мы увидим результат очень серьезный. И, я так думаю, как раз этот месяц и поставит основную печать в завершении данного СВО», — сказал он.

Алаудинов также призвал россиян «делать весь максимум, который от нас зависит» для завершения боевых действий в кратчайшие сроки на условиях России и «достигнув тех целей, которые мы перед собой ставили изначально».

«Если говорить о том, что у нас сегодня происходит на передовой, надо отметить, что на всех направлениях, где российские войска двигались до сих пор, и сейчас двигаются — у нас очень хорошие результаты. Противник трещит по всем швам», — добавил командир «Ахмата».

Он отметил, что успехи на фронте достаются «неимоверным трудом наших бойцов», а также назвал героями бойцов российской армии, которые «полностью, самоотверженно отдаются тому героическому труду, который они вершат во имя победы нашего Отечества».

«Что я хочу еще сказать? Опять же, чтобы люди не подумали, что я говорю, что у нас все хорошо и нету, как будто бы, никаких проблем. Да, у нас есть огромное количество проблем, часть из них — решается, часть из них находится на стадии решения. Большая часть — это рабочие вопросы, которые являются обыденными повседневными вопросами наших армейских будней, скажем так», — пояснил Алаудинов.

Наши подразделения проводят какие-то действия, невзирая на то, что противник в некоторых аспектах бывает оснащен лучше. Я скажу, что наши мужики — они действительно героические люди.