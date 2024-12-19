Попытка Украины компенсировать неудачи в контрнаступлении 2023 года и стремление сформировать базу для будущих переговоров с Россией могут быть причиной «колоссальных» потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) в живой силе и технике. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин.

Собеседник издания напомнил, что летом 2023 года украинские войска намеревались дойти до Крыма и Ростова, но в итоге не преодолели даже первую линию обороны.

В 2024 году у командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) была задача подготовить новое контрнаступление, в результате чего произошло вторжение в Курскую область, отметил Кошкин. По его словам, это наступление могло рассматриваться как компенсация неудачи в 2023 году, поэтому его готовили очень тщательно, перебрасывая в регион большое количество техники, личного состава и элитные части.

Эксперт считает, что, с политической точки зрения, президент Украины Владимир Зеленский «держится за этот регион, чтобы менять его на какие-то требования к России».

«Поэтому он хочет добиться там максимального успеха, бросает туда все, что есть, в том числе бронетанковую технику, вооруженную силу. Но без успеха — там идут огромные потери, а мы смогли освободить половину захваченных территорий. Также у ВСУ колоссальные потери в технике — она сожжена, уничтожена в объемах, сопоставимых с теми, что уничтожены на всей линии боевого соприкосновения», — сказал Кошкин.

ВСУ вторглись на территорию Курской области в начале августа. С того момента в регионе продолжаются бои. В ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией президент России Владимир Путин заявил, что российские войска выбьют подразделения украинской армии из региона, но отметил, что точную дату, когда это произойдет, сейчас назвать нельзя, поскольку в этом случае российские бойцы будут стараться успеть к назначенному сроку и перестанут считаться с потерями.