Оборона ВСУ на кураховском и покровском направлениях в Донбассе «существенно ослабла», поскольку значительные резервы были переброшены под село Липцы в Харьковской области. Об этом сообщил «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, ВСУ сняли резервы с других направлений после начала боев под Липцами. Российские военные воспользовались этим и усилили наступление на направлениях, где оборона ослабла, добавил военный.

Генштаб ВСУ в сводке вечером 5 июня назвал покровское направление «самым горячим». Напряженная ситуация также складывается на кураховском направлении, добавили в Генштабе.

Командующий ВСУ Александр Сырский в тот же день заявил о сложной ситуации на фронте в целом. По его словам, основные усилия российской армии сосредоточены на кураховском, покровском, купянском и харьковском направлениях.

ВСУ перебрасывает резервы под Харьков с других направлений с середины мая, отмечает канал «Военная хроника».

«В данный момент у ВСУ не существует направления, с которого не была бы снята крупная группировка войск», — пишет паблик.

По его оценке, наступление российских войск под Харьковом сильнее всего сказалось на ситуации в Крынках (Херсонская область), Часовом Яру (Донбасс), Купянске (Харьковская область) и Орехове (Запорожская область). Покровское и кураховское направления, по утверждению канала, остаются «наименее пострадавшими от изъятия резервов».

Минобороны России в сводке от 5 июня сообщало, что российские войска «продолжают занимать более выгодные рубежи и продвигаться в глубину обороны» ВСУ.