Защита приграничных регионов и контроль над административными Донецка — это стратегический приоритет России в рамках летней кампании боевых действий на Украине. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, сейчас первостепенная задача Вооруженных сил России (ВС России) — «как можно дальше отодвинуть украинские войска от Белгорода, Курска и Брянска» и освободить административные границы Донецка.

Эксперт также предположил, что «к концу всех этих действий» Россия сможет получить выход в район Одессы.

2 июля замглавы Главного военно-политического управления Генштаба Апти Алаудинов в эфире Первого канала заявил, что Россия может завершить боевые действия на Украине уже осенью 2024 года. По словам генерала, в Киеве тоже «уже есть понимание», что военные действия близятся к завершению.

В начале июня он также заявлял, что Генштаб ВС России «проработал все тонкости» ведения боевых действий на Украине и «готовится к решающему бою, который завершит СВО».

«Перед нами стоит задача дать возможность противнику собрать все свои ресурсы, бросить их в нашем направлении, чтобы мы смогли размыть и уничтожить украинские силы», — говорил в разговоре с RT командир «Ахмата».