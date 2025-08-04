Часов Яр — это не просто логистический центр, а серьезно укрепрайон, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 2014 года готовили как свой главный оборонительный рубеж. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, взятие Часового Яра создает для российской армии стратегические преимущества и подрывает оборонительные позиции украинских войск.

«Падение Часова Яра полностью нарушает оборону противника на краматорско-дружковском, краматорско-славянском направлениях, что позволяет нашим войскам выходить на оперативный простор и уходить от разведки. Это свобода маневра, свобода выбора ударов. И это начало структурного разгрома южно-донецкой группировки противника», — пояснил Матвийчук.

Ранее аналитик Бюро военно-политического анализа Вадим Масликов говорил, что контроль российских войск над Часовым Яром означает приближение к завершающей фазе специальной военной операции.

Он также отмечал, что захваченные высоты дадут российским войскам возможность держать под огневым контролем значительные территории, включая Константиновку. Ее освобождение считается критически важным для успешного завершения операции по установлению контроля над Донецкой народной республикой, пояснял эксперт.

О взятии под контроль Часова Яра действиями Южной группировки войск 31 июля сообщило Минобороны России. Этот населенный пункт расположен в 10 км к западу от Артёмовска, который был взят российскими войсками в мае 2023 года.

Часов Яр расположен на возвышенности и считается стратегически важным для контроля над Донбассом: его захват откроет российской армии путь к Краматорску и другим ключевым городам региона.

Летом 2024 года Вооруженные силы России вышли на восточные окраины Артёмовска, а в июле того же года полностью установили контроль над микрорайоном «Новый».