Американские системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD не способны противостоять российской баллистической ракете «Орешник», поэтому страны Запада никогда не согласятся на проведение дуэли между ними. Об этом в беседе с Инфо24 заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Для того, чтобы противостоять гиперзвуковым ракетам, средства поражения систем ПВО или ПРО должны иметь скорость выше, чем скорость у “Орешника”. Таких скоростей нет ни у THAAD, ни у Patriot, ни у одной системы ПВО или ПРО, ни у американской, ни у немецкой, ни у французской, ни у английской», — сказал он.

Литовкин добавил, что сейчас таких систем в мире не существует.

Как отметил эксперт, миф о превосходстве западного оружия разрушила специальная военная операция — об этом, по его словам, свидетельствует выставка трофейной и уничтоженной военной техники на Поклонной горе в Москве.

Полковник напомнил, что предложения России о проведении соревнований между разным видами боевой техники западные страны никогда не принимали. В этот раз этого тоже не случится, уверен Литовкин, «потому что они не самоубийцы».

«Они всегда утверждали, что их Patriot лучший в мире, но потом сами признали, что мы уничтожили на Украине четыре этих комплекса», — заключил эксперт.

С предложением к Западу провести «высокотехнологичную дуэль» с применением баллистической гиперзвуковой ракеты «Орешник» выступил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Обращаясь к президенту, журналист «Звезды» Константин Коковешников отметил, что на Западе «Орешник» продолжают называть модификацией старого советского оружия, которую может сбить ПВО «даже на стадии пуска».

«Если те эксперты западные, про которых вы сказали, так полагают — пусть они предложат нам, и пусть предложат тем на Западе и в США, кто им платит за их анализ, произвести некий такой технологический эксперимент, ну скажем, такую высокотехнологичную дуэль XXI века», — сказал Путин.

Он предложил определить объект для поражения в Киеве, куда будут сосредоточены «все силы ПВО и ПРО», нанести туда удар “Орешником” и посмотреть на результат. Он отметил, что Россия готова к такому эксперименту.