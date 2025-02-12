Страны НАТО никогда не объявят России войну, поскольку отдают себе отчет в отсутствии у них шансов одержать верх в таком противостоянии. Об этом Инфо24 заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя аналитический отчет Службы военной разведки Дании о «российской угрозе» Североатлантическому альянсу.

По словам Дандыкина, датские аналитики «перекладывают с больной головы на здоровую», пытаясь представить все так, будто Россия готовится к войне с Западом, хотя в действительности ситуация ровно обратная.

«На самом деле Запад готовится к войне с Россией, а не мы. При этом именно Дания наиболее воинственно настроена по отношению к нашей стране. Не стоит забывать, что Копенгаген практически полностью разоружился, чтобы помочь киевскому режиму в противостоянии с Россией», — отметил военный эксперт.

Он убежден, что страны ЕС и дальше будут «навязывать своему населению массовый антироссийский психоз», чтобы создать соответствующие умонастроения, и продолжат устраивать провокации, в том числе в Балтийском море, но до открытого противостояния между Россией и странами НАТО дело все равно не дойдет.

«У них кишка тонка и есть понимание того, что они не победят. Но как бы там ни было, нам не следует расслабляться, надо быть готовыми и держать порох сухим», — подытожил Дандыкин.

Ранее Служба военной разведки Дании опубликовала очередной отчет с оценкой рисков безопасности, в котором указала, что при завершении украинского конфликта Россия якобы переориентирует свои силы на противостояние с одной из соседних стран НАТО и может даже принять участие в конфликте регионального масштаба.

В аналитической справке подчеркивается, что российская угроза увеличится, если страны Североатлантического альянса не будут наращивать свою обороноспособность и соразмерно вооружаться. Кроме того, датская разведка считает, что в случае возникновения конфликта между Россией и одной из европейских стран НАТО вмешательство США является крайне маловероятным.