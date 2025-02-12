В настоящее время Дании не угрожает нападение со стороны России, но в ближайшие годы российская военная угроза «возрастет». Такие выводы содержатся в «обновленной общей несекретной оценке», подготовленной Службой военной разведки Дании и опубликованной на ее сайте под заголовком «Прогноз 2024».

В документе утверждается, что якобы оказываемая Китаем, Северной Кореей и Ираном «экономическая и материальная поддержка» позволяет России «высвобождать ресурсы для перевооружения в сторону НАТО».

«Россия видит себя в конфликте с Западом и готовится к войне против НАТО. Это не означает, что принято решение начать такую ​​войну, но Россия вооружается и наращивает потенциал, чтобы иметь возможность принять такое решение», — считает датская военная разведка.

В ее отчете говорится, что сейчас Россия «по-прежнему стремится избегать» действий, способных привести к прямому конфликту со странами НАТО, но проявляет «готовность идти на риск в этом отношении» — которая, «вероятно, возрастет, если относительный баланс сил изменится в ее пользу».

Такое изменение, по мнению датских экспертов, может произойти, если российская армия продолжит расти и вооружаться, а Запад не станет наращивать свой военный потенциал такими же темпами.

«Россия, скорее всего, будет более склонна применить военную силу в региональной войне против одной или нескольких европейских стран НАТО, если посчитает альянс ослабленным в военном отношении или политически разобщенным. Это особенно актуально, если Россия решит, что США не будут поддерживать европейские страны НАТО в этом противостоянии. В такой ситуации готовность России применить военную силу будет зависеть от оценки способности противника причинить ей вред и защитить себя», — полагают аналитики датской Службы военной разведки.

По их оценке, на готовность России к реальному противостоянию с НАТО также влияет ход развития событий на Украине: если конфликт там будет заморожен или прекращен, Москва «сможет высвободить значительные военные ресурсы и тем самым увеличит способность представлять прямую угрозу» Североатлантическому альянсу.

В этом случае, говорится в документе, Россия:

приблизительно полгода сможет вести «локальную войну» в соседней стране НАТО,

около двух лет будет представлять реальную угрозу «региональной войны» с несколькими странами Балтии,

около пяти лет продолжит сохранять готовность к «крупномасштабной войне на европейском континенте, в которую США не вмешаются».

Эти оценки, уточнили в датской разведке, актуальны при условии, что Североатлантический альянс не будет перевооружаться одновременно с Россией и в одинаковом с нею темпе.

Авторы отчета подчеркнули, что «конкретная военная угроза», исходящая от Москвы, зависит от развития украинского конфликта: они считают, что Россия вряд ли сможет продолжать боевые действия на Украине и при этом вступить в вооруженное противостояние с одной или несколькими другими странами.

Особое внимание в отчете уделяется Арктике, на которую, по мнению датских аналитиков, «распространилась напряженность в сфере безопасности между Россией, Китаем и США».

«Россия считает этот регион своим приоритетом и будет демонстрировать там силу посредством агрессивного и угрожающего поведения, что приведет к росту риска эскалации. Она также продолжит наращивать военную мощь в регионе, у нее по-прежнему далеко идущие планы относительно него», — говорится в документе.

Его авторы отмечают, что Россия является «крупнейшей военной державой в Арктическом регионе и «захочет сохранить эту позицию» за счет развертывания новых подразделений и расширения военной инфраструктуры.

«Россия хочет контролировать морские районы к северу от своей материковой части и, возможно, всю территорию вплоть до Северного полюса. Морская доктрина России с 2022 года открывает возможность использования всех средств для защиты ее интересов на Севере, включая военную силу», — утверждают в датской военной разведке.

Гренландию и Фарерские острова Россия «рассматривает в североамериканском контексте», поэтому вряд ли они могут быть вовлечены в гипотетический конфликт, считают авторы доклада.

«Стратегические интересы Москвы в этом регионе больше связаны с ее отношениями с Вашингтоном, чем с ЕС. Россия, вероятно, осознает, что конфликт с США будет иметь гораздо более серьезные последствия, чем конфликт с одной европейской страной», — рассуждают в службе военной разведке Дании.

Таким образом, делают вывод датские эксперты, «угроза военного нападения на Гренландию и Фарерские острова во многом зависит от того, будут ли США участвовать в военном конфликте с Россией или Китаем».

Кроме того, в докладе говорится об угрозе использования «гибридных инструментов» со стороны России, которое «может сыграть существенную роль в Арктике и включать имитацию атак или стрельбу вблизи западных самолетов».

«Подобные демонстрации силы могут также иметь место в районах, на которые Россия не имеет юрисдикции в соответствии с международным правом. Если России будет предоставлено больше ресурсов для вооружения в Арктике, вполне вероятно, что она продолжит и, возможно, расширит свои наступательные действия», — подытожили авторы отчета.

Напомним, после официального вступления в должность президент США Дональд Трамп объявил о желании присоединить Гренландию — по крайней мере, частично. Одним из вариантов такого присоединения он назвал покупку территорий, на которых, по его словам, будут размещены в том числе военные базы, но не исключил и силового варианта присоединения. Политик даже публиковал в соцсетях карты, на которых Гренландия изображена входящей в состав Соединенных Штатов — как и Канада.