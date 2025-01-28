Система противовоздушной обороны «Железный купол», указ о разработке которой подписал президент США Дональд Трамп, скорее всего, окажется «дырявой» из-за военно-технического уровня американской индустрии. Таким мнением поделился с Инфо 24 военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
«Все это выглядит и звучит достаточно помпезно, но сколько на это потребуется времени — вопрос открытый. С финансированием у них проблем не будет. Но если рассматривать не с финансовой, а с военно-технической точки зрения, то до создания систем перехвата гиперзвуковых ракет Америке еще далеко», — считает эксперт.
Леонков предположил, что на создание подобной системы ПВО может уйти от пяти до десяти лет, и действующий президент США может не дождаться завершения ее разработки.
Эксперт обратил внимание, что на вооружении Пентагона сейчас нет гиперзвуковых ракет и средств противовоздушной обороны, способных к перехвату таких объектов. Это лишний раз заставляет усомниться в реализуемости указа Трампа, отметил он.
«Есть вероятность, что они создадут ее чисто на бумаге, объявив всему миру, что система готова. То есть американцы будут в очередной раз блефовать, настаивая на своей исключительности и превосходстве, что не будет соответствовать действительности. Поэтому, может быть, “Железный купол” и будет создан, но, скорее всего, он будет дырявым», — сказал Леонков.
Ранее Дональд Трамп поручил новому главе Пентагона Питу Хегсету разработать план по созданию системы ПВО следующего поколения в течение 60 дней. Американский лидер назвал «самой катастрофической угрозой» для США потенциальное нападение с применением баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет.
В соответствии с указом главы государства, система ПВО должна обеспечить США:
- защиту от воздушных атак с применением ракет нового поколения,
- увеличение темпов развертывания космических датчиков гиперзвукового и баллистического слежения,
- создание перехватчиков космического базирования,
- обеспечение безопасной цепочки поставок для всех необходимых элементов системы ПВО.
Помимо этого, Трамп потребовал от Хегсета уложиться в такие сроки, чтобы успеть рассмотреть план финансирования до окончания работы над подготовкой бюджета на 2026 финансовый год.