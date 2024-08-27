Повторения курского сценария в Белгородской области не будет, заявил «Ленте.ру» военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов, комментируя информацию об отраженной попытке прорыва ВСУ в районе приграничного села Нехотеевка.

Он высоко оценил уровень защищенности Белгородской области от украинских атак.

«ВС РФ в Белгородской области в любой момент готовы отразить любую атаку. Повторения Курска не будет, и Украина несет огромные потери в попытке создать еще один плацдарм на территории России», — сказал изданию Глазунов.

Что касается Курской области, то нападение на нее было неожиданным, пояснил он.

«Никто не думал, <…> что Украина сможет напасть, учитывая, что она отступает по всем линиям фронта. Во-вторых, в Судже есть газопровод. Скорее всего, были договоренности, что газопровод не будут трогать, так как он не для Украины, а для европейских стран», — рассуждает эксперт.

По его словам, сейчас «все границы» с Украиной укреплены, чтобы исключить фактор неожиданности. «Не только в Белгородской области, но и в других областях находятся крупные воинские подразделения, которые готовы оперативно прийти и вступить в бой, если Украина попытается напасть», — заключил Глазунов.

Утром 27 августа телеграм-канал SHOT написал со ссылкой на источник о подходе украинских войск на восьми бронемашинах к границе с Белгородской областью. Позднее канал уточнил, что была отбита атака на Нехотеевку.

На новости о попытке прорыва вскоре отреагировал губернатор региона Вячеслав Гладков. Он сообщил, ссылаясь на данные Минобороны, что «ситуация на границе остается сложной, но контролируемой» и что российские военные проводят «плановые работы».

Минобороны не выпускало официальных сообщений о попытке прорыва границы Белгородской области.