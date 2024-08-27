Вооруженные силы Украины пытаются прорвать границу в Белгородской области, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Появилась информация о том, что враг пытается прорваться через границу Белгородской области. По данным Министерства обороны РФ, ситуация на границе остается сложной, но контролируемой. Нашими военными проводятся плановые работы. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — сообщил Гладков.

SHOT со ссылкой на источник сообщил, что ВСУ на 8 бронемашинах подошли к границе с Белгородской областью. Позже телеграм-канал уточнил, что была отбита атака на Нехотеевку. По его данным, боестолкновений у МАПП «Шебекино» не было, «там стоит группировка, заходившая в Волчанск, линия фронта отодвинута на юг».

Минобороны России о попытках прорыва границы в Белгородской области не сообщало.

После начала атаки ВСУ на Курскую область в региона также был введен режим КТО и ЧС федерального уровня. 17 августа Гладков заявил о закрытии въезда в шесть населенных пунктов на границе.

В ходе совещания, посвященного обстановке в Курской, Белгородской и Брянской областях, 12 августа президент России Владимир Путин поставил перед министерством обороны задачу «выбить противника с наших территорий» и обеспечить «надежное прикрытие госграницы» совместными усилиями с Пограничной службой.

21 августа губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в Климовском районе была пресечена попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы. «В ходе боя попытка прорыва предотвращена силами ПУ ФСБ России по Брянской области и подразделениями Вооруженных сил РФ. Противнику нанесено огневое поражение», — сообщал он.