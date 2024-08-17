С понедельника 19 августа будет закрыт въезд в шесть населенных пунктов на границе с Украиной, а их жители будут отселены. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В Грайворонском округе — в 4 населенных пунктах: сёлах Новостроевка-Вторая и в поселках Совхозный, Доброполье и Казачок. В Валуйском округе — в селе Новопетровка. В Краснояружском районе — закрываем временно въезд в село Колотиловка, выплачиваем по 15 тыс. руб. каждому прописанному в селе жителю и надеемся на улучшение обстановки», — написал глава области.

Он также отметил, что жителям помогут вывезти имущество. Помимо этого Гладков предложил переехать в пункты временного размещения тем, кто не хочет оставаться в регулярно подвергающейся обстрелам части Шебекино, селах Муром, Новая Таволжанка, Ясные Зори, Устинка, Лозовое, Пороз, Дроновка, Мокрая Орловка, Вязовое, Репяховка, Графовка и хуторе Церковный.

Жители этих населенных пунктов, которые отказались от переезда в пункты временного размещения имеют право на частичную оплату жилья в размере 20 тыс. рублей в месяц для семьи и 40 тысяч рублей для многодетной семьи.

«Эту меру поддержки вводим на 3 месяца и надеемся, что за этот период обстановка в селах стабилизируется, а жители смогут вернуться в свои дома», — добавил Гладков.

В ходе совещания, посвященного обстановке в Курской, Белгородской и Брянской областях, 12 августа президент России Владимир Путин поставил перед Министерством обороны задачу «выбить противника с наших территорий» и обеспечить «надежное прикрытие госграницы» совместными усилиями с Пограничной службой. Глава государства отметил, что сотрудники ФСБ и Росгвардии несут ответственность за обеспечение режима контртеррористической операции и борьбу с диверсионно-разведывательными группами противника.

Глава МЧС России Александр Куренков сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации федерального характера в ходе заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Он также предложил установить федеральный уровень реагирования.