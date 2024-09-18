После массового взрыва пейджеров в Ливане угроза подрыва гаджетов становится реальной и в российских войсках, полагает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Своим мнением он поделился в разговоре с Инфо24.

Комментируя массовую детонацию устройств связи в Ливане 17 сентября, военный эксперт отметил, что «теракты и спецоперации перешли в область высоких технологий».

По мнению Перенджиева, инцидент поднимает вопрос о безопасности гаджетов, а также дает основания полагать, что «подобные атаки могут быть проведены и в отношении России».

«Я не исключаю, что враги будут предпринимать попытки поставить такие опасные устройства нашим солдатам на фронт. Вражеские структуры могут реализовать подобную операцию через волонтеров, которые об этом не будут даже подозревать. То есть они могут отправить в зону СВО какие-то гаджеты, а эти гаджеты потом где-то взорвутся», — сказал он.

Эксперт также добавил, что если раньше гаджеты позволяли только шпионить за их пользователями, то теперь электронные устройства также могут выполнять «роль оружия».

Днем 17 сентября в Ливане произошла серия взрывов средств связи, которыми пользовались члены группировки «Хезболла». Погибли девять человек, около 3 тысяч получили ранения. В числе пострадавших — посол Ирана в Бейруте и сотрудники дипмиссии.

Власти Ливана обвинили в организации атаки Израиль. «Хезболла» пригрозила ответить на нападение.

Согласно предварительному расследованию, в батареи пейджеров членов «Хезболлы» была заложена взрывчатка PETN (пентаэритриттетранитрат) в количестве от 20 до 56 граммов, а детонация осуществлялась дистанционно.

Случившееся в Ливане требует проведения «абсолютно досконального» расследования, а затем должно стать предметом изучения специалистами, чтобы исключить подобные риски в России и других местах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.