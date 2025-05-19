Вооруженные силы России этим летом зайдут на территории Днепропетровской и Черниговской областей для создания там дополнительных зон безопасности, заявил Инфо24 бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, президент России Владимир Путин поручил Генштабу «обезопасить наши рубежи», в том числе границы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«То есть мы будем везде делать зоны безопасности, а не только в Харьковской и Сумской областях. Этим летом мы будем переходить административные границы Днепропетровской и Черниговской областей и размещать там свои контингенты для безопасности наших границ», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что создание зон безопасности — сложная задача, поэтому прогнозировать точные сроки ее выполнения сложно. При этом экс-офицер спецназа считает, что у российской армии достаточно сил и резервов, чтобы завершить эту операцию к концу 2025 года.

«Сейчас довольно трудно прогнозировать сколько времени уйдет у Вооруженных сил России на создание зон безопасности в граничащих с нашими новыми регионами украинских областях. Тем не менее, наша армия достаточно сильна и подготовлена, а также обладает большим количеством резервов, поэтому вполне возможно, что ВС РФ завершат выполнение этой задачи до конца нынешнего года», — заключил Матвийчук.

Ранее редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков говорил, что в ближайшем будущем российская армия может начать наступление еще на одну область в зоне проведения боевых действия на Украине. По его прогнозам, это может произойти будущим летом, когда начнется более сухой период.