Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли четыре попытки прорыва через российскую границу в Курской и Белгородской областях. Об этом сообщило Минобороны России.

В ведомстве также заявили, что несмотря на объявленное президентом России Владимиром Путиным трехдневное перемирие в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, со стороны украинских войск зафиксировано 9 318 нарушений режима прекращения огня.

«Несмотря на объявление режима перемирия, формирования ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск. Ими предприняты четыре попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской и Белгородской областях», — сказано в сводке военного ведомства.

Там не уточнили, где именно были эти попытки прорыва, каким составом и с каким вооружением ВСУ их совершили. До этого военные корреспонденты писали 5 мая, что ВСУ попытались прорвать границу в Глушковском районе Курской области в направлении поселка Теткино.

По данным Минобороны, украинская сторона совершила 22 атаки и одну разведку боем в районах Теткино Курской области, одного населенного пункта ЛНР и еще 15-ти в ДНР, а также в Сумской и Харьковской областях.

«В этих условиях Вооруженные Силы Российской Федерации зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима», — заявили в военном ведомстве.

Объявленное Путиным прекращение начало действовать с 0:00 в ночь на 8 мая и закончится в 0:00 в ночь на 11 мая. Власти Украины официально не подтвердили согласие присоединиться к трехдневному перемирию, однако депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* написал в своем телеграм-канале, что Украина присоединилась к нему «негласно».

До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение Путина о трехдневном прекращении огня «театральной постановкой». Он высказал мнение, что «за два-три дня никакой план следующих шагов» по прекращению конфликта создать невозможно, и заявил, что предложение о введении перемирия на 30 дней «остается в силе».

Для продвижения идеи 30-дневного перемирия в Киев 10 мая прибыли четыре европейских лидера — президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, а также премьер-министры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск. Они пригрозили России ужесточением санкций, если она не примет условий такого перемирия. При этом Макрон призвал к прямому диалогу между Москвой и Киевом, а Мерц заявил о готовности лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным, если это поможет урегулировать конфликт.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил в интервью ABC News, что для прекращения огня нужно прекратить поставки оружия на Украину из США и Европы. В беседе с журналистом кремлевского пула Павлом Зарубиным Песков сказал, что угрозы новых санкций не пугают руководство страны.

«Мы же с вами уже к санкциям привыкли и мы даже уже представляем себе, что мы будем делать после объявления этих санкций, минимизировать их последствия и так далее и тому подобное. <…> Поэтому пугать нас этими санкциями — дело пустое», — заключил представитель Кремля.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга