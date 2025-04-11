Второй Западный окружной военный суд 21 апреля начнет рассмотрение уголовного дела координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, обвиняемого в оправдании терроризма. Об этом RTVI сообщил адвокат активиста Дмитрий Репкин.

Защитник Удальцова назвал обвинения против Удальцова надуманными и абсурдными, в связи с чем он и его подзащитный намерены добиваться оправдательного приговора.

«Удальцова обвиняют в поддержке высказываний и деятельности лиц, которые не только в момент возбуждения уголовного дела в отношении Удальцова, но и в настоящее время не осуждены, не признаны судом виновными в совершении преступления. Т.е. до настоящего момента они находятся под защитой конституционного принципа презумпции невиновности. Говорить при таких обстоятельствах о наличии преступления в действиях Удальцова, по мнению защиты, не просто преждевременно, но и незаконно», — заявил Репкин в беседе с RTVI.

Сергей Удальцов был задержан в январе 2024 года и с тех пор находится в СИЗО. После задержания его внесли в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

«Сергей после срока проведённого под стражей в СИЗО более года держится спокойно и достойно. И надеется на профессионализм и справедливость суда. Со своей стороны защита будет добиваться признания Удальцова невиновным и его оправдания», — добавил Репкин.

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Уголовное дело против координатора «Левого фронта» было возбуждено из-за его постов в поддержку членов «кружка марксистов» из Уфы. Их судят в Центральном окружном военном суде Екатеринбурга за создание террористической организации, которая, по версии следствия, готовилась к свержению власти в России. Сам Сергей Удальцов в интервью RTVI в сентябре 2024 года заявлял, что обвинения против себя считает абсурдными, отмечая, что никогда не был сторонником террористических методов. «Совесть моя чиста, а обвинения в мой адрес абсурдны. Именно об этом я и буду говорить в суде», — утверждал Удальцов.

В 2014 году Сергея Удальцова уже судили по делу о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года. Тогда его приговорили к 4,5 годам колонии. Удальцов освободился в 2017 году.