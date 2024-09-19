Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов был задержан 11 января 2024 года по уголовному делу об оправдании терроризма (2 ст. 205.2 УК). Поводом для дела стали посты активиста в соцсетях. C тех пор Удальцов уже почти девять месяцев находится в СИЗО. В середине августа срок его ареста был продлен еще на три месяца — до 15 ноября. В интервью RTVI Сергей Удальцов рассказал о быте в СИЗО и том, почему считает предъявленное ему обвинение «абсолютно фантастическим».



Сергей Удальцов — один из лидеров протестного движения в России 2011-2013 годов. В июле 2014 года Мосгорсуд приговорил его к 4,5 годам колонии общего режима, признав виновным в организации «массовых беспорядков» на Болотной площади. Он освободился только в августе 2017 года, отбыв полный срок. После этого он дал пресс-конференцию, на которой призвал левых к объединению, раскритиковал бывших соратников по оппозиции, а также поддержал присоединение Крыма к России. При этом он подчеркивал, что остается жестким критиком президента Владимира Путина. Удальцов также поддержал спецоперацию на Украине. В интервью изданию «Холод»* в сентябре 2023 года он говорил, что «надо быть со своей страной в такие переломные моменты», а Запад «всегда был врагом России». 12 января 2024 года Басманный суд Москвы арестовал Удальцова по делу об оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК России). По данным следствия, политик разместил на сайте «Левого фронта», в своем телеграм-канале и на других ресурсах «публикации, поддерживающие действия лиц, обвиняемых в осуществлении террористической деятельности». 9 февраля фамилия Удальцова появилась в списке лиц, включенных в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Сам Удальцов не считает, что делал что-то противозаконное: «Обвинения, которые предложены следствием, иначе как бредом назвать не могу. Следствие говорит, что я размещал посты в поддержку ребят из Уфы, которых арестовали якобы за терроризм. Они были участниками марксистского кружка, следствие трактует марксизм как терроризм» (цитата по агентству ТАСС). По мнению Удальцова, дело против него было возбуждено в связи с президентскими выборами, которые прошли в России в марте этого года. Председатель комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина в разговоре с «Осторожно Media» также связала арест Удальцова с приближением выборов, а уголовное дело против него назвала «искусственно придуманным».

Про уголовное дело об оправдании терроризма

Сергей, вы уже не первый раз оказываетесь в неволе. Второй раз оказавшись в СИЗО, какие чувства вы испытываете? Насколько это тяжело?

Еще во время первого срока мне стало понятно, что в тюрьме нет ничего особо интересного. Рутинное перемалывание времени, бесполезная потеря дней из жизни. В этом плане новый арест ничего не принес, все уже знакомо и известно.

Вас пугает перспектива нового срока?

Как говорится, после после рождения бояться уже поздно. Морально готов ко всему. В том числе и к новому сроку. Возмущает только одно: как и в первый раз — по «болотному делу» — сижу по выдуманному обвинению.

Сейчас ситуация даже более абсурдная. Если кратко: в 2022 году в Уфе были арестованы пять человек, которых обвинили якобы в создании террористического сообщества (фигуранты — Дмитрий Чувилин, Павел Матисов, Алексей Дмитриев, Ренат Буркеев и Юрий Ефимов). Чувилина я давно знаю. В последнее время он был депутатом регионального парламента Башкортостана от КПРФ, также поддерживал «Левый фронт». За все годы знакомства я ни разу не замечал у него симпатии к терроризму. Был поражен обвинениями против этих ребят. Их адвокаты рассказывали мне о сомнительном характере обвинений. На основании этого я в своих социальных сетях высказывал сомнения в обоснованности предъявленного уфимским ребятам обвинения и попросил граждан оказывать им гуманитарную поддержку — присылать письма и делать передачи.

Отдельно я указывал, что «Левый фронт» никогда не использовал и не поддерживал какие-то террористические методы. Публикуя эти посты, я был совершенно спокоен и руководствовался конституционным принципом «презумпции невиновности», так как ребята не были осуждены (суд у них продолжается до сих пор и приговора нет). Поэтому я совершенно законно высказывал сомнения в их причастности к террористической деятельности.

Однако почти через два года кому-то во власти понадобилось вывести меня из политической жизни, поэтому следователи придумали в отношении меня абсолютно фантастическое дело, не имеющее прецедентов. Якобы мои сомнения в виновности ребят из Уфы являются «публичным оправданием терроризма при помощи интернета» (ст. 205.2 ч.2). Прочитав такое обвинение, я сначала подумал, что это неудачная шутка.

Уже девятый месяц я нахожусь в СИЗО, а следствие усердно проводит экспертизы, нацеленные на то, чтобы представить меня «оправдателем терроризма». Мне совершенно очевидно, что дело мое заказное и выдуманное от начала и до конца. Однако реалии сегодняшнего дня таковы, что удивляться уже ничему не приходится. Так что меня пугает не новый срок, а абсурдный характер обвинения и то, что мне усиленно формируют имидж террориста, хотя я никогда не был сторонником таких методов.

Сейчас многие люди, в том числе из числа политиков, которые столкнулись с проблемами с законом, предпочитают заключить контракт и отправиться в зону проведения специальной военной операции. Не планируете ли вы поступить тем же образом?

Моя статья связана с «терроризмом», с ней на СВО не берут в силу «особой опасности» для общества.

Если желания и возможности отправиться на СВО нет, то на что вы рассчитываете в суде?

Если суд будет действовать по закону — я должен быть оправдан и освобожден в связи с отсутствием состава преступления в моих действиях. Этого я и буду добиваться. Надеюсь на общественную поддержку — сегодня у властей есть соблазн, прикрываясь чрезвычайной ситуацией, «зачистить» всех оппозиционеров, в том числе и патриотически настроенных, — таких, как я. Чтобы никто «не отсвечивал». Убежден, что это ошибочный и губительный путь. И нашей стране он ничего хорошего не принесет. В заключение еще раз повторю: совесть моя чиста, а обвинения в мой адрес абсурдны. Именно об этом я и буду говорить в суде.

Про быт и жизнь в СИЗО

Как вы себя мотивируете, находясь в СИЗО?

Я знаю, что моей вины нет и что правда на моей стороне. Как бы банально это ни звучало — верю, что рано или поздно справедливость восторжествует. Это меня и мотивирует.

Чем вы занимаетесь в СИЗО? Каков ваш распорядок дня?

Распорядок дня в СИЗО стандартный. Подъем в 6:00, потом — завтрак, обед и ужин. Отбой в 22:00. Часовая прогулка. В остальное время развлекаем себя сами — занимаемся физкультурой, общаемся с сокамерниками, читаем, пишем письма, смотрим телевизор и так далее.

Читаете ли вы книги. Что из последнего прочитали?

Книги, конечно, читаю. Это хорошо помогает отвлечься. Последнее прочитанные — «Плаха» Чингиза Айтматова, «Страх» Анатолия Рыбакова, рассказы Хемингуэя, автобиографии Троцкого и князя Юсупова.

Как вы себя чувствуете, и удается ли каким-то образом поддерживать себя в физической форме и следить за своим здоровьем?



Здоровья с годами не прибавляется, а тюрьма его улучшению не способствует, это факт. Пока чувствую себя удовлетворительно. Главное лекарство — занятие физкультурой в камере и на прогулке. Это отжимания, подтягивания, приседания, например. Если сидеть без движения весь день, то убить здоровье можно очень быстро.

Кто вас поддерживает?

Поддерживают близкие и соратники. Получаю много писем. Это повышает бодрость духа, так что с этим все в порядке.

Вы сидите в камере один или с сокамерниками? Кто эти люди? В чем обвиняются? Не конфликтуете ли вы? Знают ли они, кто вы такой и как относятся к вашей деятельности?

Я сижу не один. Сокамерники все с разными статьями, не «политическими». Конфликтов у нас нет, находим общий язык. Про мою политическую деятельность они знают, относятся нормально. В целом, в тюрьме к «политическим» арестантам относятся ровнее, без какой-либо дискриминации. Даже с симпатией.

Если бы можно было вернуться на несколько лет назад, что бы вы исправили в своей жизни?

Отвечу просто — ничего бы не менял. Обвинение против себя считаю придуманным, против такого заранее подстраховаться практически невозможно.

Изменились ли ваши взгляды на жизнь после того, как вы во второй раз оказались в застенках? Если да, то как?

Мне 47 лет, взгляды на жизнь давно сформировались. Излишних романтических иллюзий у меня нет, поэтому в тюрьме чувствую себя спокойно.

Три вещи, которых вам больше всего сейчас не хватает?

Не хватает свободы, свободы и еще раз свободы. Возможностью самостоятельно распоряжаться своей жизнью. Все остальное вторично.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов