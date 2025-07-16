Всероссийская квалификационная коллегия судей (ВККС) 16 июля дала разрешение Следственному комитету (СК) возбудить уголовное дело в отношении судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина, передает ТАСС. Согласия на возбуждение дела ранее попросил глава СК Александр Бастрыкин.

Тришкина подозревают в причинении средней тяжести вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений с применением оружия.

«ВККС решила представление председателя СК РФ Александра Бастрыкина удовлетворить. Дать разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении Тришкина по п. «д», «е», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ», — сказано в решении ВККС. Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

Кроме того, ВККС удовлетворила прошение самого Тришкина об отставке. Во 2-м Западном окружном военном суде уточнили, что это «произошло не сегодня».

Закон о статусе судей предусматривает неприкосновенность судьи. Возбудить против него уголовное дело или привлечь в качестве обвиняемого по другому делу можно только с согласия ВККС. Обратиться с соответствующим запросом должен лично председатель СК. При ужесточении квалификации или появлении в деле новых статей процедуру необходимо повторить.

Конфликт на 6 млн рублей

Поводом для доследственной проверки стал дорожный конфликт, произошедший в августе 2024 года в Подмосковье. В ходе него, по данным СК, Тришкин выстрелил из травматического пистолета в водителя такси по фамилии Ахмаджиев. По словам судьи, таксист преградил ему дорогу.

«Водитель такси Ахмаджиев прибыл на заказ в Ленинский район Подмосковья. Своим автомобилем он заблокировал машину Hyundai Santa Fe, за рулем которой был Тришкин. В результате возникшего конфликта Тришкин выстрелил в Ахмаджиева из незарегистрированного оружия ограниченного поражения и причинил ему ранение бедра», — говорится в материалах доследственной проверки СК.

Сам Тришкин не отрицает факт конфликта. Он просил ВККС отказать в возбуждении дела​​​, заявив, что «принес пострадавшему глубочайшие извинения» и выразил готовность выплатить ему 600 тыс. рублей компенсации. По словам Тришкина, Ахмаджиев сначала согласился, но затем потребовал от него компенсацию в десять раз больше. Судья признал, что такая сумма для него оказалась неподъемной, в связи с чем урегулировать дело не удалось.

Как утверждает Тришкин, решение применить пистолет возникло у него спонтанно.

«Я увидел, что мой родственник, который в тот момент находился со мной в машине, вышел из нее, то же самое сделал и пострадавший. Я решил, что конфликт приобретает совсем плохой оборот и достал этот пистолет», — сказал судья.

По его словам, сначала он показал Ахмаджиеву этот пистолет, чтобы напугать его, а после того, как водитель попытался выхватить у него оружие из рук, выстрелил на поражение.

На заседании в ВККС были представлены два экспертных заключения, одно подготовили специалисты Минздрава, второе — Следственного комитета, пишет РБК. В обоих документах говорится о двух ранениях, полученных Ахмаджиевым в результате выстрелов. Пострадавший находился на лечении с 10 августа по 23 сентября 2024 года, после чего вернулся к исполнению трудовых обязанностей, указано в материалах следствия. В числе последствий ранения в медицинском заключении называется посттравматическая инфекция.

«Чуть не погиб»: как Тришкин объяснил выстрелы

Отвечая на вопросы других судей о мотивах своего поведения, Тришкин заверил, что инцидент не связан с его профессиональной деятельностью. «Это исключительно дорожный конфликт», — сказал он.

По словам Тришкина, у него были «очень субъективные причины»

«Раньше я дважды попадал в ДТП с участием иностранцев, в одном случае чуть не погиб», — заявил он.

В момент конфликта, утверждает Тришкин, он находился в подавленном эмоциональном состоянии в связи с тем, что его внесли в украинскую базу «Миротворец». Это, по словам судьи, повлияло на его поведение на дороге. В частности, в момент конфликта он не воздержался от нецензурных выражений.

Кроме того, Тришкин отрицает, что применение травматического оружия было частью подготовленного плана. По словам судьи, травматический пистолет, из которого был ранен таксист, он нашел случайно в районе гаражей недалеко от работы за два дня до инцидента. «Я не думал, что оно пригодно для стрельбы», — прводит РИА Новости его слова.

По утверждению Тришкина, он положил пистолет в машину и планировал сдать его в УВД, но не успел.

«Любое оружие, как нас учили, любит ласку, теплоту и сказку», — процитировал он известное в армейской среде высказывание.

Тришкин добавил, что после дорожного конфликта избавился от пистолета.

Что известно об Альберте Тришкине

Тришкин ранее занимал должность заместителя председателя Мещанского райсуда Москвы. Во 2-й Западный окружном военный суд он перешел в 2016 году.

За последние три года Тришкин рассмотрел 60 дел, около 90% из которых касались преступлений террористической направленности, пишет «Коммерсантъ».

«Причем если за первый год он вынес 12 приговоров, то во втором их было уже 25, а за прошедшее полугодие судья успел рассмотреть 23 дела, еще по двум процессы продолжаются», — отмечает издание.

В частности, Тришкин с апреля 2025 года рассматривал дело об оправдании терроризма против координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, которого задержали в январе 2024 года за посты в его телеграм-канале. 23 апреля по этому делу назначили повторную лингвистическую экспертизу.

Привлечение Тришкина к уголовной ответственности и вынесение обвинительного приговора не повлияет на ход рассматриваемых Тришкиных дел и не приведет к пересмотру старых, отметил источник “Ъ”. Собеседник газеты объяснил это тем, что преступление, в котором подозревают судью, не связано с его работой.