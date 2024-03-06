Приоритетом для российской армии по-прежнему остается наступление за линию Авдеевки, где бойцы Вооруженных сил России теснят военных украинской армии к последним серьезным укрепрайонам. Об этом в беседе с Lenta.ru заявил военный волонтер Алексей Живов.

По его мнению, наступление на Авдеевку вышло «организованным и продуманным». Живов считает, что сейчас такой динамики, какая была на линии фронта во время наступления армии России на Авдеевку, уже нет. Это происходит из-за «стабилизации ситуации на линии фронта и подтягивания резервов» со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), считает волонтер. Однако за счет накопленного потенциала, который был у наступательной группировки, российские войска продолжают двигаться вперед, добавил собеседник издания.

Важную роль в обеспечении продвижения российской армии по линии фронта является уничтожение украинских комплексов противовоздушной обороны (ПВО), отметил Живов.

«Для чего это делается? Чтобы освободить небо для российских бомбардировщиков. То есть успех наступления во многом зависит от того, могут ли бомбардировщики спокойно работать по вражеским позициям, а они могут по ним спокойно работать только в случае, если до этого было уничтожено вражеское ПВО», — сказал он.

Живов добавил, что основные боевые действия сейчас ведутся на Донецком и Южно-Донецком направлениях, а также в направлении Белогоровки.

Министр обороны России Сергей Шойгу 17 февраля сообщил президенту Владимиру Путину, что российские войска установили полный контроль над Авдеевкой. В Минобороны России позднее заявили, что покинуть город удалось только отдельным разрозненным украинским подразделениям, при этом они якобы бросили там вооружение и военную технику.

В тот же день главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский рассказал о выводе войск из Авдеевки и дальнейшем закреплении на более выгодных позициях. В своем телеграм-канале он написал, что действовал «во избежание окружения и [в целях] сохранения жизни и здоровья военнослужащих».

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 24 февраля сообщил о полной «зачистке» Авдеевки, отметив, что город не до конца разминирован.