Украинский танцор, постановщик и бывший участник шоу «Танцы» на ТНТ Владимир Раков, участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ, погиб в ходе боевого задания. Об этом сообщила в соцсетях хореограф Галина Пеха.

Как следует из сообщения другой коллеги Ракова, Елены Головань, 30-летний танцор погиб 6 января. Место и причины гибели неизвестны.

Раков записался в ряды ВСУ в 2022 году и поступил на службу в составе второго стрелкового батальона 24-й отдельной механизированной бригады.

Владимир Раков родился в Евпатории 24 ноября 1995 года. В подростковом возрасте он увлекся спортивным рок-н-роллом, позднее стал участником шоу-балета. В 2013 году одержал победу в шестом сезоне украинского телепроекта «Танцуют все!»

На протяжении двух следующих сезонов проекта Раков проработал хореографом, совмещая работу на ТВ с участием в театральном коллективе Kozar Dance Theatre Василия Козара, который позднее принимал участие в создании ледового шоу «Вечера на хуторе» совместно с олимпийской чемпионкой по танцам на льду Татьяной Навкаой.

С 2017 по 2019 год Раков был участником труппы немецкого Traumtheater Salome. В 2018 году одержал победу на конкурсе World of Dance в Берлине. В 2019 году сыграл в украинском танцевальном фильме «Давай танцуй», в том же году дошел до суперфинала в российском телешоу «Танцы» на ТНТ.

Помимо этого, Раков сотрудничал с брендами Lexus, Apple и Nike, а также снимался в клипах таких исполнителей, как Monatik, Макс Барских, «Время и Стекло» и других.

После начала военной операции на Украине сообщалось о гибели нескольких украинских актеров, вступивших в ряды ВСУ. В их числе Богдан Колесник, Евгений Светличный, Василий Кухарский, Андрей Павленко.

Помимо этого, также известно о случаях гибели украинских спортсменов, отправившихся на фронт. В частности, в зоне СВО погибли чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь, вице-чемпион Украины по хоккею Денис Пашинский, вице-президент Федерации шахмат Украины Артем Сачук, многократный чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк.