Смерть вокалиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова могла была связана с его продюсером Андреем Разиным, рассказала вокалистка группы «Мираж» Светлана Разина в программе RTVI «Легенда». Она пояснила, что имеет в виду характер отношений, который возник между двумя мужчинами и мог привести к ухудшению здоровья певца.

«Просто Андрей Разин всю жизнь очень переживал, что он не такой герой «Ласкового мая», не самая главная личность. У Юрия Шатунова фанаток вся страна, у Андрея Разина не было такого фанклуба, как даже у Константина Пахомова. Пахомов красавчик, Шатунов тоже симпатичный. Не скажу, что красавчик а-ля Элвис Пресли, но такие типажи нравятся девушкам. Андрей Разин не обладал такой харизмой, поэтому эта ревность естественно доводит до таких отношений», — пояснила Разина.

Сложившаяся в группе ситуация, по ее мнению, привела к тому, что Разин начал «выкупать права, запрещать петь песни, трепать нервы всем остальным».

«Я не скажу, что это прямо напрямую связано, но, естественно, это все расстраивает людей. Тем более мужчины более слабые, они на такие вещи реагируют, это их может довести до сердечного приступа. Мы как-то переживем — когда мне в «Мираже» сказали «до свидания», когда Гулькина предала, мы перестали разговаривать. Потом еще что-то, потом Суханкина. Мы-то все переживаем, нам больно и неприятно, но нас не раз кидали. А для них это драма», — сказала вокалистка.

Разина также рассказала, как узнала о смерти Шатунова в день своего 60-летия.

«Это случилось день в день. У меня шел юбилей, куча гостей. И вдруг приезжает телевидение, хотят брать интервью — а у меня там праздник идет. Я не могла уже его отменить, у меня был ресторан снят, так далее… И такая вот новость. Вот это было очень знаковым — день моего 60-летия. В год Тигра. Таких совпадений, я бы сказала злосчастных, очень мало», — поделилась она.

Также в программе «Легенда» Разина раскритиковала песни Shaman и Полины Гагариной. Кроме того певица негативно отозвалась об артистах, которые ездят выступать перед бойцами спецоперации на Украине.