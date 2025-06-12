В индийском Ахмедабаде при крушении Boeing 787-8 Dreamliner выжил минимум один человек, сообщил комиссар полиции агентству ANI в соцсети X. Его состояние пока неизвестно. По данным Reuters, на месте катастрофы обнаружено 204 тела.

«Полиция обнаружила одного выжившего, он был на месте 11А. Один выживший находится в больнице и проходит лечение. Пока ничего не могу сказать о количестве погибших. Число погибших может увеличиться, поскольку самолет упал в жилом районе», — отметили в полиции.

Ранее 12 июня местная газета Indian Express со ссылкой на полицию сообщила, что, вероятно, все 242 человека на борту самолета авиакомпании Air India погибли.

Некоторые местные СМИ сообщают, что выжили двое, но официально это не подтверждено. Спасенный — им оказался 40-летний гражданин Великобритании Вишваскумар Рамеш — рассказал изданию Hindustan Times, что «через 30 секунд после взлета раздался громкий шум, и самолет разбился».

«Когда я очнулся, вокруг меня были тела. Мне было страшно. Я встал и побежал. Вокруг меня были обломки самолета. Кто-то схватил меня, посадил в машину скорой помощи и отвез в больницу», — добавил он. Издание отмечает, что мужчина получил травмы рук, ног и груди.

Руководство Tata Group, которой принадлежит авиакомпания Air India, пообещало выплатить по 1 млн рупий семье погибших в авиакатастрофе, а также покрыть все медицинские расходы пострадавших и другие траты.

Dreamliner, на борту которого были 242 человека, включая экипаж, рухнул через несколько минут после взлета. Он направлялся в лондонский аэропорт Гатвик.

Причина крушения выясняется. По неподтвержденной информации, лайнер мог столкнуться с птицами.

Самолет Boeing упал в жилом районе Ахмедабада, врезавшись в общежитие государственного медицинского колледжа B.J., где также находится столовая. В это время там обедали студенты.

На месте крушения нашли 204 тела, но неизвестно, сколько из них принадлежат пассажирам самолета, а сколько — людям, находившимся в здании.

Фотографии и видео с места аварии показали, что обломки самолета раскидало вокруг здания, в которое он врезался. Хвост самолета застрял на крыше.

«Это крупнейшая авиакатастрофа в мире за последнее десятилетие», — подчеркивает Reuters.

Родственников пассажиров и членов экипажа попросили предоставить образцы ДНК для идентификации погибших, сообщили в минздраве штата Гуджарат, где произошла трагедия. Это родной регион премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Среди пассажиров было 217 взрослых, 11 детей и двое младенцев, сообщил источник Reuters. Из них 169 были гражданами Индии, 53 — Великобритании, семь — Португалии и один — Канады, сообщила Air India.

Boeing 787-8 Dreamliner — один из самых современных пассажирских самолетов в мире. Его начали использовать для коммерческих рейсов в 2011 году. За это время в авиакатастрофы он ни разу не попадал.

Самолет, разбившийся 12 июня, начали использовать в 2013 году. В январе 2014-го его передали авиакомпании Air India.