Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил 15 июня, что некоторые депутаты Верховной рады Украины начали обсуждение условий заключения мира, которые накануне выдвинул президент России Владимир Путин.

Володин напомнил, что глава государства предложил “формулу мира не только по ситуации на Украине, но и в Европе в целом”. Во время встречи с руководством МИД Путин объявил, что условиями установления мира станут:

— отказ Украины от вступления в НАТО, ее нейтральный и безъядерный статус;

— выводе украинских войск из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей;

— закрепление статуса этих территорий как российских в международных договорах;

— отмена антироссийских санкций.

После заявлений Путина международная конференция по вопросам мира на Украине теряет смысл, считает Володин. Спикер Госдумы назвал саммит в Бюргенштоке “швейцарской сходкой”.

Володин считает, что президент Владимир Зеленский не может вести переговоры от имени Украины, так как срок его полномочий истек. Председатель Госдумы заявил, что обсуждать предложение Путина должны именно депутаты Верховной Рады, как единственные носители легитимной власти. По словам Володина, у него есть информация, что некоторые украинские парламентарии уже начали это делать.

“Чем дольше украинские депутаты будут надеяться, что за них все вопросы решат США и Евросоюз, тем меньше останется граждан страны, которые для Вашингтона и Брюсселя лишь расходный материал, а территория Украины будет сокращаться”, — написал Володин в телеграм-канале.

Он призвал депутатов Рады не оставаться в стороне и взять на себя ответственность, так как “президента Украины нет”.