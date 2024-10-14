Армия Китая 13 октября начала масштабные учения — «Совместный меч-2024B» — вокруг Тайваня. По данным «Синьхуа», в них задействованы сухопутные, ракетные, военно-морские и военно-воздушные силы. Власти Тайваня назвали происходящее провокацией и созвали экстренное совещание высокого уровня по вопросам нацбезопасности.

Учения Китая пройдут в северной, южной и восточной частях острова. Официальный представитель китайской армии Ли Си уточнил, что корабли и самолеты приблизятся к Тайваню с разных направлений и «проведут маневры по совместному штурму с участием разнородных ударных сил».

Также внимание во время учений будет сосредоточено на:

совместном патрулировании ВМС и ВВС,

блокировании и взятии под контроль ключевых портов и районов,

нанесении ударов по морским и наземным целям,

захвате права комплексного контроля на поле боя.

Это необходимо для проверки боеспособности сил Восточной зоны боевого командования к ведению реальных совместных военных операций, объяснил Ли Си.

«Учения служат мощным шоком и трепетом в отношении сепаратистские сил, стремящихся к «независимости Тайваня», и являются справедливым и необходимым шагом для защиты национального суверенитета и сохранения государственного единства», — заявил он.

Когда закончатся учения, Ли Си не уточнил.

Реакция Тайваня

Власти Тайваня созвали совещание высокого уровня по вопросам нацбезопасности. Представитель тайваньской администрации Го Яхуэй призвал Китай «прекратить военные провокации», которые разрушают «мирное и стабильное положение в регионе и угрожают демократической свободе Тайваня».

Го Яхуэй добавил, что поддержание регионального мира и стабильности — «общая ответственность обеих сторон пролива». «Перед лицом внешних угроз правительство продолжит защищать демократическую и свободную конституционную систему. <…> [Оно] способно защитить национальную безопасность. Будьте уверены», — подчеркнул представитель администрации президента.

В оборонном ведомстве Тайваня следят за ситуацией в воздушном и морском пространстве вокруг острова.

«Средства наблюдения и разведки ведут плотное наблюдение за перемещениями частей коммунистических ракетных войск, гарнизоны на всех отдаленных островах переведены на режим повышенной бдительности, а самолеты и корабли будут реагировать на действия противника в соответствии с боевым распорядком», — говорится в заявлении ведомства (цитата по ТАСС).

Военные Тайваня также призвали местных жителей не реагировать на возможные вбросы ложной информации и пообещали информировать население о предпринимаемых в ответ действиях.

«Вопиющие провокации»

Китайский политический совет по делам материковой части Тайваня заявил, что последние военные учения Китая и его нежелание отказаться от применения боевой силы были «вопиющими провокациями», которая серьезно подорвали региональный мир и стабильность.

Источник Reuters в службе безопасности острова предположил, что Китай практикует блокаду тайваньских портов на севере и юге и международных морских путей, а также отражение прибытия иностранных сил.

Официальные лица Вашингтона призвали КНР действовать «сдержано и избегать любых дальнейших действий, которые могут подорвать мир и стабильность в районе Тайваньского пролива и в регионе в целом, что имеет важное значение для регионального мира и процветания и вызывает озабоченность международного сообщества».

Тайвань позиционирует себя как отдельное государство, однако Китай считает этот остров своей отколовшейся провинцией. Лидер КНР Си Цзиньпин называл воссоединение материкового Китая с островом Тайвань «исторической необходимостью».

В январе Bloomberg подсчитал, что возможная война из-за Тайваня может обойтись глобальной экономике в $10 трлн, что соответствует 10,2% мирового ВВП. В то же время агентство отмечало, что сейчас аналитики не считают высокой вероятность «неминуемого» китайского вторжения на Тайвань, но российская военная операция на Украине и боевые действия Израиля в секторе Газа служат напоминанием о том, что многолетняя напряженность может перерасти в конфликт.