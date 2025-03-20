В России не нужно было вводить дифференциацию тарифов на электроэнергию по трем диапазонам, заявил RTVI глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг. По его словам, эта сфера и так «сверхприбыльная» — и следует проверить, куда «эти прибыли уходят».

«Я вообще считаю, что это ограничение не нужно было делать. Мы — великая энергетическая держава. У великой энергетической державы не должно быть ограничений на потребление электроэнергии. Вообще мы либо великая энергетическая держава, либо мы — прочие», — заявил Гартунг.

Он отметил, что возможности электроэнергетики «достаточны для того, чтобы держать низкими тарифы не только для населения, но и для производств, которые производят продукцию с высокой добавленной стоимость».

«Это наше первое из основных конкурентных преимуществ, и почему-то оно не работает, странно вообще. Мне кажется, пора уже и Счетной палате, и правоохранительным органам разобраться — а куда ж там деньги-то уходят в этой энергетике? Почему, когда частная компания начинает строить себе электросеть, то у нее в два раза дешевле эта сеть обходится, чем у сетевой компании. Как это так?» — рассуждает парламентарий.

Кроме того, продолжил Гартунг, федеральный закон «позволяет проводить закупки у взаимозависимых лиц без проведения конкурентных процедур».

«А это десятки триллионов рублей в год, и за это платит гражданин. Отсюда возникает вопрос: почему вдруг мы гражданам сейчас начинаем повышать стоимость электроэнергии? Я не понимаю. Те данные, которые у меня есть, не подтверждают того, что эта отрасль убыточная — она сверхприбыльная. Только вопрос, куда эти прибыли уходят», — подытожил он.

Ранее в 42 российских регионах, включая Московскую область, Сибирь, Дальний Восток и Северный Кавказ, решили применить к диапазонам потребления электроэнергии по дифференцированным тарифам повышающий коэффициент до 1,8. Это будет касаться домов с электроотоплением:

первый диапазон — 3,9 тыс. кВт/ч в месяц,

второй — 6 тыс. кВт/ч,

третий — более 6 тыс. кВт/ч (направлен на борьбу с майнерами).

Такие тарифы с 2025 года действуют в 76 регионах России. Эта мера связана с планами властей уменьшить объемы перекрестного субсидирования, то есть доплаты бизнеса за снижение тарифов для населения. В ФАС считают, что в 2025 году эта доплата может достичь 371 млрд рублей, но дифференциация тарифов сократит ее на 31,6 млрд рублей.

В регионах, где из-за отсутствия газа или при уровень газификации до 5% граждане обогреваются за счет электричества (электрокотлами и т.п.), применяется повышающий сезонный коэффициент 1,8 к максимальному значению для первого (3900 кВт/ч в месяц) и второго (6000 кВт/ч в месяц) диапазонов объемов электропотребления.

Изначально это касалось только девяти субъектов, но затем норма была скорректирована — и теперь повышающий коэффициент может применяться в любом регионе.

Жители Удмуртии, Липецкой области, ХМАО и других регионов пожаловались, что получили за январь огромные счета за электроэнергию из-за дифференцированных тарифов. Некоторые из них обратились за помощью к президенту России Владимиру Путину.

Замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева 13 февраля подтвердила RTVI, что дифференциация тарифов стала «заметной проблемой». После этого правительство России поручило региональным властям до 1 марта пересмотреть тарифы на электроэнергию.