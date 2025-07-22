Российские военкоры пытаются инициировать служебную проверку в отношении командира спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинова из-за его реакции на резонансный инцидент со «штурмовиком луганского бассейна». Подписчикам предлагают отправить в Минобороны обращение с просьбой рассмотреть действия генерал-лейтенанта.

Образец текста такого обращения опубликовал, в частности, телеграм-канал «Сварогов квадрат». В пояснении к нему указано, что следует обратиться по ссылке на официальном сайте Минобороны для подобных случаев, а текст «желательно менять, писать что-то от себя».

В образце изложена адресованная министерству обороны просьба «рассмотреть действия» Алаудинова «в контексте недавнего инцидента, получившего широкий общественный резонанс», его публичные заявления и реакции «на инцидент между православным активистом Максимом Дивничем и участником конфликта Алиханом Берсаевым».

По оценке автора образца обращения, в «риторике» Алаудинова имеются признаки «политически мотивированного давления на гражданское лицо, манипуляций с использованием официального положения, угроз возбуждения уголовного дела на основании личной позиции, не подтверждённой судебным решением», а также «косвенного провоцирования межнационального и политического напряжения в обществе».

В обращении утверждается, что своим поведением Алаудинов как представитель командного состава ВС России «подрывает доверие граждан к армии, нарушает принцип политической нейтральности вооружённых сил и способствует разобщению в обществе».

Автор обращения просит провести служебную проверку «по факту публичных заявлений и поведения» Алаудинова, дать его действиям «правовую оценку его действиям с точки зрения Устава ВС РФ и законодательства», а также рассмотреть вопрос об отстранении командира «Ахмата» от занимаемой должности.

«Считаю необходимым подчеркнуть важность сохранения межнационального мира и равенства всех граждан Российской Федерации, вне зависимости от их национальности, места службы или социального статуса», — говорится в конце обращения.

«Штурмовики луганского бассейна»

Напомним, 17 июля боец ММА и блогер Макс Дивнич опубликовал в своем телеграм-канале подборку видео, запечатлевших его конфликт с неким чеченцем у бассейна в Луганске. Сначала автор поста утверждал, что его противник является бойцом «Ахмата» и якобы упоминал название этого подразделения в своих угрозах, и потребовал от Алаудинова разъяснений, но потом отредактировал текст, убрав упоминание спецназа.

По словам Дивнича, упомянутый им чеченец вел себя неадекватно: прыгал в бассейн, шумел, приставал к девушкам, в том числе к одной замужней, оскорблял их. По его словам, это был Алихан Берсаев, который ранее якобы привлекался к уголовной ответственности по статье «Вымогательство группой лиц в особо крупном размере». «Ты еще не знаешь, что такое “Ахмат”, <…> это заведение скоро моим будет!» — произнес тот во время драки.

Когда этот пост вызвал резонанс и был растиражирован СМИ, Берсаев создал собственный телеграм-канал, в котором назвал себя «обычным военным, который защищает интересы и права России в непростой борьбе с врагом», а Дивнича — «медийной личностью», которая стремится «получить хайп на его имени» и хочет внести «раздор между религиями России и столкнуть народы друг с другом» путем публикации якобы перемонтированного видео.

Алаудинов, в свою очередь, сообщил, что Берсаев входит в состав роты «В» одного из подразделений Минобороны, находится на передовой «в рамках следствия» и является «чертом, который должен за это нести ответственность за свое поведение, потому что такие, как он, позорят чеченский народ, так как он является по документам чеченцем».

Дивнича командир «Ахмата» раскритиковал за огульное упоминание спецподразделения без последовавших извинений. Он назвал блогера и Берсаева «двумя штурмовиками, штурмующими этот бассейн, [которые] оказались в одном и том же месте».