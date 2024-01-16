Над Воронежем средства ПВО отразили атаку беспилотников, сообщил губернатор области Александр Гусев в телеграм-канале. В городе был введен режим ЧС «для оперативности принятия решений».

«По предварительной информации, пострадавших нет. В одном многоквартирном доме ликвидировано возгорание на балконе. Еще в двух МКД и ряде частных домов выбиты окна. Оперативные службы уже работают на местах», — написал глава региона.

Позже Гусев уточнил, что в результате попадания в квартиру на улице Тепличной фрагментов сбитого дрона, медицинская помощь понадобилась ребенку.

«У девочки 2013 года рождения резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь оказали на месте. Утром попрошу наших врачей еще раз навестить семью и убедиться в отсутствии иных последствий», — написал он.

По данным Минобороны России, в Воронежской области были сбиты три беспилотника в период с 1:50 до 2:50.

Мэр Воронежа Вадим Ксенин сообщил, что «для оперативности принятия решений» ввели режим городской ЧС. Жильцов получившего повреждения дома эвакуировали в близлежащую школу, в самом доме работают специалисты.

«Управа района на месте, предварительно оценивает количество поврежденных окон более чем в три десятка. Введенный режим городской ЧС и здесь позволит оперативно провести мероприятия по их замене. Также гражданам будет компенсирован ущерб, нанесенный движимому имуществу», — отметил глава города.

2 января в селе Петропавловка Воронежской области (расположена в 150 км от границы с Харьковской областью Украины и в 80 км от Воронежа) с самолета ВКС упал боеприпас. В Минобороны тогда сообщили, что были повреждены шесть частных строений. Губернатор на следующий день сообщил, что в результате ЧП погибших нет, медицинская помощь потребовалась четырем пострадавшим с легкими повреждениями.