По предварительным данным, в результате атаки дронов повреждения получили 35 квартир трех 10-этажных домов на улице Тепличной в Воронеже. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«На месте происшествия с БПЛА в Воронеже продолжают работать все спецслужбы. Пострадавшей девочке оказана помощь. По предварительным данным, повреждения получили 35 квартир трех 10-этажных домов на улице Тепличной», — говорится в сообщении главы региона.

Для жителей пострадавших квартир был развернут пункт временного размещения на базе СОШ N°84. По словам главы региона, за помощью пока никто не обращался, жители остались у родственников.

«На месте помимо спецслужб работают представители администрации Советского района, УК «Стройтехника». Развернут оперативной штаб администрации города. Сейчас специалисты занимаются установкой временного остекления», — сообщил Гусев.

Он также добавил, что повреждения получили четыре дома на улице Острогожской.

Атака дронов на Воронежску область произошла в ночь на 16 января. По данным Минобороны России, были сбиты три беспилотника в период с 1:50 до 2:50.

Мэр Воронежа Вадим Ксенин сообщил, что «для оперативности принятия решений» ввели режим городской ЧС. По его словам, гражданам будет компенсирован ущерб, нанесенный движимому имуществу.