В результате «нештатного схода боеприпаса» в Воронежской области 2 января были легко ранены четыре человека, сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

«Полностью контролирую ситуацию в поселке Петропавловка после аварийного схода боеприпаса в Острогожском районе. По моему поручению, на месте чрезвычайного происшествия сегодня работали мои заместители и руководители профильных министерств Правительства региона», — написал глава региона.

По его словам, в результате ЧП погибших нет, медицинская помощь потребовалась четырем пострадавшим с легкими повреждениями.

Гусев отметил, что после обследования разрушенного жилья было принято решение заново построить девять домов, компенсировать стоимость пострадавших автомобилей и отстроить разрушенные хозпостройки.

«В тех домах, где повреждения частичные или минимальные, будут работать аварийно-восстановительные бригады. Будем ориентировать строителей, чтобы ремонт делали капитально», — добавил губернатор.

Накануне, 2 января, в селе Петропавловка Воронежской области с самолета ВКС упал боеприпас. В Минобороны тогда сообщили, что были повреждены шесть частных строений. Петропавловка расположена в 150 км от границы с Харьковской областью Украины и в 80 км от Воронежа.