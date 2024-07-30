Сын чеченского миллиардера Мусы Бажаева Тимур, арестованный Замоскворецким судом Москвы по делу об избиении полицейского, на два месяца — по меньшей мере до 26 сентября 2024 года — во время судебного заседания огласил свою версию развития событий. Молодой человек утверждает, что сотрудник силового ведомства «налетел» на него, а он, в свою очередь, лишь «пытался вырваться».

О задержании Бажаева стало известно вечером 27 июля. По версии следствия, он нанес телесные повреждения полицейскому в ответ на его требование прекратить «переход вне зоны досмотра и установленной рамки металлодетектора» в районе спорткомплекса «Лужники». Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве опубликовало видео, на котором двое полицейских оттаскивают мужчину от третьего сотрудника, после чего трое силовиков скручивают его.

Бажаев заявил в суде, что на него напал полицейский, а он, в свою очередь, лишь «пытался вырваться», передает телеграм-канал «Осторожно, Москва». Задержанный отрицал, что совершал те действия, о которых представитель силового ведомства заявил в своих показаниях.

«Считаю, что показания неправдивы. <…> Полицейский говорит в показаниях, что я нарушал общественный порядок, оскорблял. Но это не так. Я стоял, говорил с друзьями, Махонин перекрыл проход к ресторану “Ласточка”. Там было два прохода, которые он почему-то закрыл. Я спросил полицейского, как можно пройти к ресторану. Он грубо ответил. Тогда я решил приподнять калитку. После этого Махонин на меня налетел, начал менять материть, толкать, хватать», — заявил Бажаев.

Он высказал мнение, что находится под следствием незаконно, и попросил не заключать его под стражу.

Защита Бажаева просила дать 72 часа, чтобы предоставить доказательства о невиновности их клиента.

Решение суда

Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении Бажаева под стражу. По данным канала «Осторожно, Москва», следователи мотивировали свое требование тем, что сын чеченского предпринимателя имеет связи в правоохранительных органах и поэтому может скрыться.

Согласно информации по этому делу на портале московских судов, постановление об аресте Бажаева запретили к публикации. Такое решение объясняется ч. 5 ст. 15 Федерального закона 262, в которой говорится об особенностях размещения текстов судебных актов в интернете.

В законе перечислено восемь категорий дел, акты по которым нельзя публиковать. Среди них дела, связанные с госбезопасностью, вопросами усыновления, интересами несовершеннолетних, половой неприкосновенностью, признанием гражданина недееспособным, принудительным психиатрическим освидетельствованием, установлением юридически значимых фактов. К какой из категорий относится дело Бажаева, не указано. Тимуру Бажаеву предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Максимальное наказание за это преступление — до десяти лет лишения свободы.

Близкий к МВД источник рассказал РБК, что у пострадавшего полицейского зафиксировали ушиб левой скулы и гематому левого нижнего века. По словам собеседника издания, сотрудник применил силу, чтобы остановить Бажаева, но тот, в свою очередь, ударил его по голове, корпусу и в пах.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своем телеграм-канале, что Бажаев «ударил не рядового полицейского, а начальника отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Москвы, полковника Александра Махонина».

Что известно о Тимуре Бажаеве и его отце

О том, что задержанный — сын чеченского миллиардера Мусы Бажаева, первым сообщил телеканал РЕН ТВ. По его сведениям, Бажаев-младший является совладельцем нескольких крупных компаний, в том числе по добыче драгоценных металлов.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн утверждает, что лично знаком с Бажаевым-старшим. Парламентарий написал, что задержанный является его сыном. Парламентарий при этом назвал Тимура Бажаева 23-летним «мажором».

«Осторожно, Москва» представляет обвиняемого как 21-летнего студента МГУ и советника гендиректора «Черногорской ГРК», входящей в холдинг «Русская платина» Мусы Бажаева. Mash писал, что Тимуру Бажаеву 20 лет.

Сам Муса Бажаев в комментарии «Известиям» 27 июля дал понять, что не в курсе произошедшего и не уверен в причастности сына.