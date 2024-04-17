Бывшего сотрудника Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД Георгия Сатюкова обвинили в получении взятки от сооснователя и экс-администратора криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (WEX, бывшая BTC) в криптовалюте на общую сумму, эквивалентную 4,9 млрд рублей. Об этом 16 апреля сообщил «Коммерсантъ». Как утверждает издание, это самая крупная взятка в истории МВД.

«Ъ» пишет, что Сатюков возглавлял третье отделение четвертого отдела управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий («К») БСТМ. Его подразделение отвечало за борьбу с преступлениями в кредитно-финансовой сфере, совершаемыми с использованием информационных технологий.

Согласно материалам дела, Сатюков и его посредник — бывший коллега Дмитрий Соколов — под угрозой уголовного преследования навязали «крышу» системному администратору криптобиржи WEX Алексею Иванову (Билюченко).

В свою очередь, офицеры, по версии следствия, в период с марта 2019 года по октябрь 2021-го получили взятки в криптовалюте: не менее 2119 биткоинов и 10 016 эфириумов, что эквивалентно сумме не менее 4,9 млрд рублей. Как считают в Главном следственном управлении Следственного комитета (ГСУ СК), эти средства переводились на подконтрольные Сатюкову криптовалютные кошельки за «незаконные действия (бездействие) и общее покровительство по службе» в пользу Иванова.

Ранее рекорд по сумме взяток в МВД принадлежал Дмитрию Захарченко, бывшему полковнику, который возглавлял управление «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции. В 2022 году его признали виновным в получении взяток на сумму 1,4 млрд рублей и приговорили к 16 годам колонии.

Как пишет «Коммерсантъ», Сатюков и Соколов уехали из России, в связи с чем суд арестовал их только заочно и объявил в розыск. У фигурантов, говорится в материалах дела, есть «значительное количество недвижимого имущества» и денег на счетах, «открытых на доверенных им лиц».

«Только у Георгия Сатюкова и его родственников нашлось шесть крупных объектов недвижимости, в том числе двухсотметровая квартира в ЖК «Нежинский ковчег» в Москве, а также порядка 13 счетов в различных банках», — пишет газета.

Следствие указало, что Соколов владеет апартаментами в небоскребе Бурдж-Халифа в Дубае. По одной из версий, оба обвиняемых после отъезда из России могут находиться там.

Сатюкову вменяют получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК; максимальное наказание — 15 лет лишения свободы), Соколову — посредничество в этом (ст. 291.1 УК; максимальное наказание — семь лет лишения свободы).

Сторона защиты обжаловала арест обоих фигурантов. Адвокаты обвиняемых указали, что в деле присутствуют нарушения подследственности. В частности, защитники обратили внимание на то, что фигурантов не оповестили об уголовном преследовании и о том, чтобы «за границу они не выезжали».

Также адвокаты отметили, что загранпаспорта полицейских, у которых есть доступ к сведениям, составляющим гостайну, хранятся у их руководства. В то же время следствие, по утверждению стороны защиты, не предоставило данных о том, что Сатюков и Соколов получили новые документы, необходимые для выезда из страны.

«Таким образом, до сих пор остается непонятным, как уже бывшие сотрудники управления «К» покинули Россию», — делает вывод «Коммерсантъ».

Кроме того, адвокаты заявили, что «взяткодатель в момент совершения преступления находился в Новосибирске, а коды от криптокошельков передавались полицейским в Санкт-Петербурге». На основании этого сторона защита настаивает на том, что расследование должно вестись в этих городах, а не в Москве.

По данным “Ъ”, о коррупции в БТСМ МВД стало известно благодаря досудебному соглашению о сотрудничестве, которое заключил указанный в деле взяткодатель — сооснователь криптобиржи WEX Алексей Иванов. Он признал вину в растрате из биржи криптовалюты (ч. 4 ст. 160 УК) на 3,167 млрд рублей. В сентябре 2023 года Мещанский суд Москвы приговорил его к трем годам и шести месяцам колонии, а также назначили штраф в размере 500 тыс. рублей и ограничение свободы сроком на один год после отсидки.

На суде Иванов говорил, что не собирался присваивать средства криптобиржи, а «лишь пытался их спрятать от силовиков». По его словам, помимо сотрудников БСТМ МВД на криптоактивы претендовали оперативники ФСБ и «решальщики, готовые за крупное вознаграждение урегулировать все проблемы».

«Только полицейским, по данным обвиняемого, он переводил до $5 млн в месяц», — отмечает «Ъ».

По словам адвоката Иванова Игоря Штанга, его подзащитный фактически возместил ущерб бирже, но представитель Wex подал иск, где, ссылаясь на разницу курсов, увеличил свои требования до «неподъемного для ответчика размера». Речь может идти о сумме в размере 16 млрд рублей, передает «Коммерсантъ».

Как писал ТАСС, Иванов просил отпустить его из-под стражи и отправить добровольцем в зону военной операции на Украине.