В отношении бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга подал иск глава издательства Talma studios Патрик Пазен. Генсека обвиняют в провоцировании конфликта на Украине. Текст 51-страничного иска опубликован на сайте Пазена.

По словам главы издательства, Столтенберг участвовал «в организованном плане или заговоре для осуществления конкретных действий, представляющих преступления против мира». Пазен, доказывая, что Киев готовился к конфликту с Россией, сослался на заявление бывшего президента Франции Франсуа Олланда о том, что Минские соглашения помогли Украине усилить военный потенциал.

Также глава издательства напомнил заявление бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая считает, что эти соглашения были попыткой «дать Украине время», чтобы она «стала сильнее».

Истец также назвал предполагаемой «провокацией» слова президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022 года, за несколько дней до начала военной операции. Он тогда пригрозил признать недействительным Будапештский меморандум 1994 года, согласно которому Киев соглашался на отказ от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности и территориальной целостности.

Патрик Пазен — автор серии книг о скрытых причинах крупных мировых кризисов. В конце 2022 года он издал книгу — расследование «Война на Украине: преступная ответственность Запада и наши возможности остановить кризис». В ней Пазен пришел к выводы, что этот конфликт был развязан не Россией в 2022-м, а Западом в 2014 году.

Кроме того, Пазен обвинил бывшего генсека Североатлантического альянса в саботаже дипломатических усилий по предотвращению конфликта, в том числе из-за отказе НАТО поддержать условия Москвы по гарантиям безопасности в январе 2022 года.

Истец говорил, что Столтенберг детально разбирался в отношениях с Россией, но не предпринял никаких мер для предотвращения конфликта.

«Более того, он неоднократно публично лгал, что документально заверено в нашем исковом заявлении», — подчеркнул Пазен.

Адвокат Филипп Ванлангендонк, представляющий истца, пояснил, что действия Столтенберга на посту генсека альянса по бельгийским законам могут привести к пожизненному сроку заключения.

«Мы говорим об очень серьезных обвинениях. Бельгийский закон предусматривает за них возможность пожизненного заключения, поскольку в Бельгии не существует смертной казни», — отметил он.

1 октября бывший премьер-министров Нидерландов Марк Рютте стал 14-м генеральным секретарем НАТО, сменив Йенса Столтенберга, который занимал этот пост 10 лет.

Во время церемонии передачи полномочий Столтенберг заявил, что, когда он пришел в альянс в 2014 году, НАТО «оказывала лишь небольшую поддержку Украине, а сейчас эта поддержка носит массивный характер и для ее координации создан специальный штаб НАТО». Рютте также говорил, что Украина должна получить место в альянсе.