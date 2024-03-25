В Госдуме призвали не спешить с призывами к возвращению смертной казни после теракта в «Крокус Сити Холле». Несмотря на то, что трагедия усилила общественную дискуссию на эту тему, представители разных парламентских фракций предостерегают от действий «по эмоциям» и указывают на необходимость комплексного подхода к вопросу. Что заявляют депутаты о снятии моратория на смертную казнь и мерах безопасности на третий день после атаки на концертных комплекс — в материале RTVI.

Глава комитета ГД по госстроительству, член фракции «Единой России» Павел Крашенинников

Сейчас дискутируется вопрос по поводу кары. Я думаю, что это важный, но совсем не главный вопрос, и дискуссия, запущенная о смертной казни, может, мне кажется, увести нас в ложном направлении, будем обсуждать несколько иные истории. Поэтому для нас важнее, чтобы подобные акты не повторялись. Мы против как были, так и остались.

В субботу, 23 марта, председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас написал в телеграм-канале, что «ни Дума, ни Совет Федерации не могут преодолеть решения Конституционного Суда России по вопросу о смертной казни». Тогда же первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков поделился с RTVI мнением, что «для введения смертной казни за терроризм все в законе уже есть, <…> просто нужен указ президента, где прописан порядок исполнения».

Член фракции КПРФ Александр Ющенко (комментарий RTVI)

КПРФ и Геннадий Зюганов и до теракта в «Крокус Сити Холле» выступали против моратория на смертную казнь. Наше общество не созрело, чтобы отказываться от такого вида наказания. Это форма социальной защиты, и мы рано отказались от нее в угоду западным ценностям.

Любое изменение законодательства, в том числе в сфере безопасности, не готовится, не делается по эмоциям, к этому надо тщательно подходить. Есть наша программа КПРФ, которая отвечает в том числе и на вопросы безопасности. Речь идет о формировании бюджета развития, в котором есть все, что сегодня требуется.

Это принципиальный вопрос, ведь вопрос безопасности, борьбы с терроризмом — это в том числе и повышение нравственного уровня, повышение образовательного уровня, повышение общей культуры, социально-экономические меры. В общем-то, террористы как раз ищут своих «агентов», исходя из социального статуса в том числе. Борьба с терроризмом — это целый комплекс мер.

Член фракции ЛДПР Ярослав Нилов (комментарий RTVI)

Конечно, только введения смертной казни для террористов недостаточно. Необходим комплекс мер. Миграционное законодательство надо ужесточать и вернуться к тому принципу, о котором говорит ЛДПР: по запросу. То есть, в какой регион какое количество мигрантов нужно, и приезжают. Под ответственность властей и жесткий контроль работодателей и правоохранителей.

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов (комментарий RTVI)

Я многократно выступал за введение смертной казни для террористов. Считаю это единственным соразмерным наказанием для мерзавцев, которые хладнокровно лишают жизни беззащитных людей, женщин, стариков, детей. Конечно, это еще и предостережение. Мне возражали, что сейчас все террористы — смертники, их, мол, не остановит угроза казни. И где эти смертники? Не было их и в «Крокусе» — они все рассчитывали жить и жить «красиво» с деньгами, полученными за их кровавые преступления.

Убежден, что Государственная Дума не только может, но и обязана принять вопрос о смертной казни для террористов, учитывая и недавнюю трагедию, и реакцию общественного мнения, и необходимость усиления безопасности страны, в том числе от террористической угрозы.

Кроме того, мы предлагаем ввести визовый режим со странами Центральной Азии, что поможет нам более эффективно контролировать миграцию и противостоять террористическим атакам.

Член фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев (комментарий RTVI)

Мы увидели, что исполнители вот этого теракта — это люди, которые попали в Россию как трудовые мигранты. Они не имели права находиться вообще на территории России. В сфере миграционного законодательства надо наводить порядок. Необходима ревизия каждого трудового мигранта, который находится в стране. Всех, кто соблюдает законодательство и действительно трудится у нас в экономике, тех надо оставить. Все остальные должны быть выдворены в течение суток к себе домой.

Следующий шаг — нужно провести ревизию всех, кто получил гражданство России за последние пять лет из республик Средней Азии. Если там есть какие-то нарушения, то гражданства их нужно лишить, вернуть к себе домой. По этому поводу мною подготовлено письмо в Совет безопасности.