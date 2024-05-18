Перевод за границу средств, полученных российской структурой IKEA — ООО «Торг» — за оставшиеся в России товары, признан «противным основам правопорядка или нравственности». Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Московской области по требованию Федеральной налоговой службы (ФНС), на него обратил внимание «Коммерсантъ».

Как отмечает издание, ФНС подала иск о передаче 12,9 млрд рублей от ООО «Торг» к ирландской Fami Limited в январе 2024 года. В апреле суд удовлетворил его, однако подробности стали известны только спустя несколько недель.

IKEA покинула российский рынок в ноябре 2022 года, после чего товарные запасы у «Торга» выкупил «Яндекс Маркет» через компанию ООО «Маркет.Трейд». В итоге оплата от сделки была переведена на зарубежные счета Fami, пишет «Ъ». ФНС посчитала, что эти действия были совершены с целью, «заведомо противной основам правопорядка или нравственности». Согласно ст. 169 Гражданского кодекса России, такие обстоятельства позволяют суду признать сделку ничтожной и взыскать средства в доход государства.

Как указывала ФНС, «Торг» должен Fami 8,1 млрд рублей по займу, который был взят еще в 2020 году, но возврат этих средств оказался затруднен. Это связано с указом президента России Владимира Путина от марта 2022 года. Согласно документу, перечисление средств компаниям из недружественных стран стало возможным только с разрешения правительственной комиссии на счета типа «С» в российских банках. Ирландия и Нидерланды, в которых зарегистрированы Fami Limited и IKEA, входят в перечень недружественных государств.

Налоговики уточняют, что полученные Fami платежи за товар были заложены в счет долга. В связи с этим в ФНС приравняли сделку к незаконному выводу средств за рубеж и пришли к выводу, что она была проведена с целью нарушения президентского указа. С этой позицией согласилась и Генпрокуратура.

«Торг», в свою очередь, утверждал, что платеж в размере 12,9 млрд рублей не был использован для погашения займа. По данным компании, в его основе лежал договор поставки с «Маркет.Трейд». Кроме того, российская структура IKEA подчеркивала, что ФНС не занимается «защитой публичных интересов в сфере применения специальных экономических мер». В «Маркет.Трейде» заявили, что о договоренностях между «Торгом» и Fami ничего не знали.

В итоге суд занял сторону ФНС и взыскал с «Торга» 12,9 млрд рублей в доход государства. Правомочность обращения ФНС в арбитраже объяснили целями «защиты публичного интереса». После вынесения судебного решения у IKEA есть месяц на то, чтобы подать апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции. В головном офисе компании отказались комментировать дело до его завершения.

Партнер Taxology Алексей Артюх в разговоре с «Коммерсантом» подчеркнул, что дело структуры IKEA стало первым «публичным спором о нарушении антисанкционного регулирования». Управляющий партнер АБ «Бартолиус» Юлий Тай считает, что решение суда может стать «опасным прецедентом», после которого «ссылки на антисоциальность сделок как основание для изъятия средств в пользу государства» станут использоваться более широко.

«Квалифицируя сделку в качестве антисоциальной, суд исходил из целей экстраординарного правового регулирования, которое обеспечивает экономические интересы страны, а значит, и всего общества. Таким образом, интерпретация суда, данная нарушениям публичных интересов государства, подкреплена именно политико-правовыми соображениями реалий сегодняшнего дня»», — отметил юрист практики разрешения споров K&P.Group Нариман Гусейнов.

Между тем опрошенные «Коммерсантом» эксперты надеются, что это решение отменит Верховный суд, а прецедент в дальнейшем не будет создан. «Распространение такого подхода может привести к тому, что почти любое нарушение закона суды будут трактовать как антисоциальное и забирать в пользу государства все полученное по таким незаконным сделкам вне зависимости от юрисдикции сторон», — отметил Тай.