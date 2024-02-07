Шведская торговая сеть IKEA может вернуться в Россию после окончания конфликта на Украине, сказал NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев. По его словам, это может произойти в 2024 году.

«По моему мнению, но это, скорее, больше ощущение, что в текущем году украинский вопрос разрешится. С нас не снимут санкции, но разморозят наши резервы, а мы разморозим их инвестиции на Московской Бирже. Плюс не будет запрета на возвращение в Россию. Кто захочет — тот вернется. Я думаю, в IKEA на это надеются», — пояснил аналитик.

По словам Разуваева, для IKEA основным моментом является стабильность курса рубля в диапазоне от 70 до 100, и сегодня ситуация на валютном рынке говорит в пользу возврата.

«Деньги терять не очень хотят. Российская экономика слишком большая, чтобы ее изолировать. Возвращение неминуемо», — отметил эксперт.

Ранее в Роспатенте сообщили ТАСС, что торговая сеть IKEA продлила регистрацию товарного знака до августа 2033 года.

IKEA объявила об уходе из России в 2022 году после начала боевых действий на Украине. Компания выставила на продажу четыре фабрики в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Две из них объединили в одну, поэтому в условия сделки вошли три предприятия.

В феврале 2023 года правительственная комиссия одобрила сделку по продаже трех заводов IKEA. Покупателями стали два российских производителя — компания «Слотекс», которая выпускает кухонные столешницы и фасады и изготовитель пиломатериалов «Лузалес».

РБК писал, что IKEA решила избавиться от всех российских активов. В середине марта Минпромторг включил продукцию IKEA в список товаров для параллельного импорта.