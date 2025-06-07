Тверской районный суд Москвы частично удовлетворил иск Игоря Захарова, пострадавшего в результате теракта в театральном центре на Дубровке в октябре 2002 года. Мужчина требовал взыскания компенсации морального вреда с Минфина и московского департамента финансов.

Согласно материалам суда, Захаров был среди более 500 заложников, захваченных террористами. В первый день захвата театрального центра он был тяжело ранен и впал в кому, после чего почти год оставался недееспособным. Мужчину госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии столичной клиники. В феврале-ноябре 2003 года он прошел курс реабилитации.

«По окончании лечения поставлен диагноз — жертва преступления и терроризма с осложнением — состояние после гипоксии», — говорится в материалах дела.

Ранее Захаров получил компенсацию от государства как пострадавший, в 2022 году он пытался добиться выплат за моральный вред. На первое заседание потерпевший не явился, в связи с чем заявление оставили без рассмотрения. Новый иск в суд поступил осенью 2024-го.

Суд учел обстоятельства дела и уже полученные Захаровым выплаты, а также правовые разъяснения Конституционного суда. В результате московский департамент финансов обязали выплатить истцу денежную компенсацию морального вреда, размер которой не оглашается. Суд принял во внимание характер и объем причиненных мужчине нравственных страданий в результате теракта, индивидуальные особенности, конкретные обстоятельства дела, требования разумности и справедливости.

Иск был удовлетворен частично, поскольку Захаров уже получал компенсационные выплаты в рамках других разбирательств. Решение может быть обжаловано в течение месяца в Московском городском суде.

Как потерпевшие добиваются компенсаций

В марте 2017 года суд приговорил к 19 годам лишения свободы Хасана ​Закаева — соучастника террористов, захвативших театральный центр на Дубровке. Затем этот срок был сокращен Верховным судом на три месяца.

Представители потерпевшей стороны, которые приняли участие в заседаниях по делу Закаева, критиковали ход судебного процесса и сам приговор. По их словам, во время разбирательства не были установлены обстоятельства гибели каждого из заложников, а также истинная причина их смерти. Кроме того, защита потерпевших считает, что их доверители с конца 2002-го по 2015 год были лишены возможности подать иски к ранее осужденным по этому делу фигурантам из-за отсутствия доступа к правосудию. Это связано с тем, что они ни разу не вызывались на судебные заседания по уголовным делам тех, кто осужден за соучастие или признан виновным и амнистирован.

При рассмотрении дела в отношении Закаева потерпевшая сторона заявила почти 20 гражданских исков о возмещении морального ущерба, общая сумма которых составила около 100 млн рублей (указываемый размер ущерба варьировался от 500 тыс. рублей до 4 млн рублей). Впоследствии суд удовлетворил иски лишь частично. Общая сумма удовлетворенных исков составила 37,5 млн рублей.

Теракт на Дубровке

Теракт на Дубровке произошел 23 октября 2002 года: 40 вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватила театральный центр и на протяжении нескольких дней удерживала в заложниках зрителей мюзикла «Норд-Ост». Террористы держали в плену более 900 человек. Нападавшие требовали немедленно вывести войска из Чечни и угрожали взорвать театр.

Более 100 заложников были освобождены в результате переговоров, еще нескольким удалось бежать. Пятерых, в том числе троих пришедших на переговоры, террористы застрелили. В ночь на 26 октября начался штурм театрального центра, во время которого был применен некий газ. Родственники погибших и пострадавших высказывали мнение, что причиной смерти заложников стал именно газ.

Все 40 террористов, в том числе женщины-смертницы с «поясами шахидов», были убиты при штурме театрального центра. Большинство заложников были освобождены. После штурма в течение нескольких дней в больницах скончались 125 человек. По данным судебной экспертизы, смерть заложников стала следствием острой дыхательной и сердечной недостаточности, вызванной сочетанием неблагоприятных факторов — стресса, духоты, длительного обездвиживания, голода и обезвоживания, а также воздействия неидентифицированного химического вещества.

В 2018 году президент России Владимир Путин рассказал детали о том, как в 2002 году он принимал решение о штурме театрального центра на Дубровке. В частности, он заявил, что «много людей погибло не из-за перестрелок и даже не из-за этого газа, а из-за, прямо скажем, неумения действовать в той обстановке».

«Было достаточно доз антидота, нужно было просто делать укол. Кому-то сделали два-три раза, а кому-то ни одного раза <…> Мы провели очень тщательное расследование. В этих условиях трудно кого-то наказывать. Люди (спецназовцы. — Прим. RTVI) сами шли на смерть», — сказал глава государства в фильме «Путин» тележурналиста Андрея Кондрашова.

Помимо Закаева еще шесть сообщников террористов получили от 8,5 до 22 лет лишения свободы. В мае 2025 года источник РИА Новости сообщил, что осужденный по делу о захвате «Норд-Оста» Алихан Межиев вышел на свободу после 22 лет колонии, полностью отбыв назначенное наказание.

Межиев был приговорен к 22 годам лишения свободы в 2004 году. Он признан виновным в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы и пособничестве террористам, которые захватили заложников в театральном центре. Вину Межиев признал частично.