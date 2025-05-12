Членам рабочей группы Госдумы по защите от нападений бездомных животных продолжают приходить угрозы расправой от зоозащитников, парламентарии обратятся в МВД. Об этом сообщила глава группы, председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина на заседании рабочей группы.

Сама Останина и депутат Госдумы Султан Хамзаев обратились в министерство внутренних дел, как она сказала, «по поводу законности проведения публичных массовых мероприятий у здания приемной администрации президента в регионах».

«При этом призывы, которые звучали на этих мероприятиях — вплоть до расправы с членами нашей рабочей группы, всякого рода сборы подписей и так далее. Ответ МВД за подписью первого заместителя министра Александра Владимировича Горового 30 апреля — отсутствует нарушение законодательства, противоправные экстремистские деяния также не выявлены, поэтому и дальше пусть вам угрожают, пишут, требуют, называют живодерами, но мне представляется, что такой ответ нас устроить не может», — рассказала Останина.

В этой связи она предложила всей группе обратиться в МВД.

«Поверьте, вот у нас участвует в нашей работе добросовестные зоозащитные организации. За этими людьми тоже стоит очень много сторонников, членов, участников. Они также могли бы выходить на улицы, также организовывать акции в поддержку наших законодательных инициатив. И когда они с таким предложением к нам обращаются, мы говорим, что делать этого не надо, победит здравый смысл, потому что за каждым из депутатов тоже стоят избиратели. Но мне очень хочется, чтобы все-таки, оценка правовая тем действиям, которые псевдозоозащитники устраивают сегодня на наших улицах, должна быть. Мы даже знаем имена этих людей, которые путешествуют по субъектам Федерации, которые организовывают вот такого рода протестные акции, заранее снабжая лозунгами, плакатами всякого рода», — рассказала Останина.

Она предложила всем членам рабочей группы предоставить материалы по регионам с тем, чтобы направить обращение в МВД.

В ходе заседания Останина также сообщила, то рабочая группа разработала 15 законопроектов в сфере борьбы с бездомными животными и защиты граждан, три из них направлены в правительство для получения отзыва, необходимого для внесения в Госдуму.

Широкий резонанс получил внесенный в Госдуму законопроект, наделяющий регионы России правом принимать решения о безвозвратном отлове животных. Поручение разработать закон, позволяющий регионам эффективно решать проблемы с бродячими псами, дал спикер Госдумы Вячеслав Володин.