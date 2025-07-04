С 7 июля в Московском регионе ожидается температура до +30 градусов. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, начиная с понедельника воздушные массы начнут перемещаться в столичный регион из-за изменения циркуляции, что приведет к резкому повышению температуры.

При этом, в ночь с 6 на 7 июля температура все еще будет держаться на уровне +10…+15 градусов, однако уже днем она поднимется до +24…+26 градусов. Еще более существенный рост температуры ожидается 8 июля — ночью ожидается от +13 до +18 градусов, причем в центре города ночные показатели могут достигать +20 градусов. Днем температура составит +25…+30 градусов.

Вильфанд также обратил внимание, что 7 июля температура будет в районе климатической нормы, а 8 и 9 июля будет превышать ее на 1-2 градуса.

По словам синоптика, в этом году конец июня и начало июля запомнятся жителям и гостям столицы тем, что московская температура будет соответствовать средним показателям 9 мая, в то время как 2 июля погода соответствовала показателям 13 мая, что бывает «крайне редко».

«Конечно, будут еще и периоды жаркой погоды, будут периоды и понижения температуры, вполне нормальное лето с изменчивостью погоды», — заключил Вильфанд.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов рассказал RTVI, что после первой половины дня 4 июля, когда температура на юге области может достигать 27 градусов, в Москву придет холодный фронт, который принесет с собой дождь, а 5 и 6 июля будут «по-июньски прохладными».