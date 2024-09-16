Независимая некоммерческая медицинская организация «Врачи без границ» (MSF) прекращает свою деятельность в России после 32 лет работы. Об этом сообщается на сайте MSF.

В августе Минюст России уведомил о решении исключить российское отделение «Врачей без границ» из реестра филиалов и представительств иностранных неправительственных организаций.

Ведомство объяснило отзыв лицензии тем, что деятельность MSF «не соответствует уставу», пишет «Фонтанка». «Врачам без границ» давали месяц на ликвидацию представительства в России и закрытие банковских счетов.

«Нам очень грустно завершать наши программы в стране, поскольку многие люди, нуждающиеся в медицинской и гуманитарной помощи, теперь останутся без поддержки, которую мы могли бы им оказать. MSF хотела бы продолжить работу в России, если и когда это будет возможно», — заявила Норман Ситали, менеджер по операциям MSF, отвечающий за программы в России.

«Врачи без границ» присутствовали в России с 1992 года. Организация занималась внедрением «передовых подходов к лечению туберкулеза», работала в Москве, Санкт-Петербурге, Кемеровской области, Чечне, Ингушетии, Дагестане, в последнее время — в Белгороде, Ростове-на-Дону, Ивановской и Архангельской областях.

В начале 2024 года «Известия» и РЕН ТВ выпустили репортаж, в котором утверждалось, что «Врачи без границ» якобы собирали в Чечне и Донбассе разведданные и занимались вербовкой «под видом благотворительной деятельности».

В сюжете также высказывается предположение, что якобы собранные MSF данные могли лечь в основу обвинения в незаконной депортации детей с Украины, выдвинутого против российских властей Международным уголовным судом.

В 2015 году власти ДНР и ЛНР лишили «Врачей без границ» в аккредитации из-за подозрений в шпионаже и незаконной поставке психотропных препаратов. В организации отвергли обвинения.